ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı - Son Dakika
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ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı

25.02.2022 10:03
ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Başkanı Neziha Bilen, dernek çatısı altında Bulgarca dil kursu açtıklarını belirtti.

Eskişehir Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği (ERBALDER) Başkanı Neziha Bilen, dernek çatısı altında Bulgarca dil kursu açtıklarını belirtti.

Bulgarca bilenin, diğer Balkan dillerinden; Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Makedonca'yı kolaylıkla anlayabileceğini kaydeden Bilen, "ERBALDER bir ilke daha imza atmış oldu. Üyelerimizden gelen yoğun talep üzere, Eskişehir'de ilk defa bir dernek çatısı altında Bulgarca dil kursu açılmıştır. Bulgarca bilmek, diğer Balkan dillerinden, Sırpça, Hırvatça, Boşnakça ve Makedonca'yı kolaylıkla anlayabilmek, bu beş Balkan ülkesinde tercümansız dolaşmak demektir. Değerli Hocamız Osman Yılmaz'a ve tüm katılımcılara teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" dedi. - ESKİŞEHİR

ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı
ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ERBALDER'de Bulgarca dil kursu açıldı - Son Dakika


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