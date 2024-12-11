Erbaş, Polonya'dan Din Liderini Kabul Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erbaş, Polonya'dan Din Liderini Kabul Etti

Diyanet Başkanı Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç ile görüştü.

11.12.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Tomas Miskiyeviç'i kabul etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bütün umudumuz İslam'ın en doğru şekilde öğrenilmesi ve hem Türkiye'mizde hem de Türkiye dışındaki Müslüman toplumların bulunduğu yerlerde din hizmetinin en doğru şekilde anlaşılması ve yaşanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türkiye'deki uluslararası imam hatip ve ilahiyat programlarına dikkati çekerek, "Özellikle uluslararası imam hatip lisesi ve uluslararası ilahiyat programlarımız, projelerimiz gerçekten çevre ülkelerdeki Müslüman toplumlara yönelik çok önemli bir projedir. Bölge ülkelerinde görev yapan müşavirlerimiz, ataşelerimiz Türkiye'deki uluslararası imam hatip liselerine ve uluslararası ilahiyat programlarına ne kadar öğrenci getirebilirlerse biz o kadar mutlu oluyoruz. O gençleri en güzel şekilde doğru dini bilgiyle donatıp, tekrar ülkelerine gitmelerine katkı sağlıyoruz" dedi.

Polonya Müslümanları Dini İdare Başkanı Miskiyeviç, kabulden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti.

Kabulde Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ali Erbaş, Politika, Polonya, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erbaş, Polonya'dan Din Liderini Kabul Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Erbaş, Polonya'dan Din Liderini Kabul Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.