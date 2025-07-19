Ercan Döner, Arnavutköy Ulaşım Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika
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Ercan Döner, Arnavutköy Ulaşım Sorunlarını Gündeme Getirdi

Ercan Döner, Arnavutköy Ulaşım Sorunlarını Gündeme Getirdi
19.07.2025 10:47  Güncelleme: 11:01
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AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Döner, İBB Temmuz ayı oturumunda Arnavutköy'deki ulaşım sorunlarını ele alarak, CHP'li İBB yönetimine 7 maddelik yazılı soru önergesi sundu. Döner, İETT araçlarındaki arızalar ve sefer iptallerinin halkı mağdur ettiğini vurguladı.

AK Parti İBB ve Arnavutköy Belediye Meclis Üyesi Ercan Döner, İBB Temmuz ayı oturumunda yaptığı konuşmada Arnavutköy'de yaşanan ulaşım sorunlarını gündeme taşıyarak, CHP'li İBB yönetimine 7 maddelik yazılı soru önergesi sundu. Döner, "İETT arızaları ve sefer sorunları artık ilçemizin bir rutini haline geldi" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclisi'nde söz alan AK Parti İBB Meclis Üyesi Ercan Döner, Arnavutköy ilçesinde her geçen gün derinleşen ulaşım sorunlarını gündeme getirdi. Konuşmasında, 2019 sonrası İBB yönetiminin ulaşımda ciddi bir başarısızlık sergilediğini belirten Döner, İETT araçlarında sık sık yaşanan arızalar, iptal edilen seferler ve belirsiz saatlerde gelen otobüslerin vatandaşları mağdur ettiğini ifade etti.

"Arnavutköy'de ulaşım çilesi her geçen gün büyüyor"

Konuşmasında Döner, "Akşam saat 21.30'dan sonra Arnavutköy'den İstanbul'un merkezine ulaşmak neredeyse imkansız hale geldi. Yolda kalan araçlar, geciken seferler, iptal edilen hatlar artık vatandaşlarımız için olağan bir hale dönüştü. Kırsal mahallelerde ise bazı hatlar tamamen iptal edildi. Bu durum Arnavutköy halkının her gün karşı karşıya kaldığı bir mağduriyet tablosudur" dedi.

"İBB'ye 7 net soru sorduk, yanıt bekliyoruz"

AK Parti Meclis Üyesi Döner, konuşmasının devamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazılı olarak cevaplanmak üzere 7 maddelik soru önergesi sundu. Sorular arasında Arnavutköy'e yeni hat eklenip eklenmediği, okul dönemlerinde yoğunluğun azaltılmasına yönelik bir plan olup olmadığı, arızalanan araçlara dair çözüm stratejileri ve kırsal mahallelerde iptal edilen hatların gerekçeleri yer aldı. Döner ayrıca, Mescid-i Selam metro hattı vaadinin akıbetini, Karaburun'a yaz aylarında ek sefer planlaması olup olmadığını ve nüfusu artan mahallelerde sefer sayılarının neden azaldığını da sorularına ekledi.

"2019'dan bu yana hizmet değil, sorun üretiliyor"

İstanbul'da AK Parti döneminde raylı ve lastik tekerlekli sistemlerde planlı ve başarılı yatırımlar yapıldığını hatırlatan Döner, 2019 sonrası CHP yönetimindeki İBB'nin bu istikrarı sürdüremediğini vurguladı. "Altı yıldır İETT arızaları, yangınlar, iptal edilen seferler İstanbulluların sürekli yaşadıkları haline geldi. Bu tablo kabul edilemez. Bu sorunları sadece tespit etmekle kalmıyor, çözüm için de sorumluluk çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Arızalanan ve yanan İETT araçları Arnavutköylüleri mağdur etmeye devam ediyor

Meclis oturumunda özellikle teknik aksaklıklara dikkat çeken Ercan Döner, Arnavutköy'de sık sık arızalanan ve zaman zaman yangın çıkan İETT araçlarının vatandaşlar için ciddi bir güvenlik ve konfor sorunu haline geldiğini belirtti. "Günün her saatinde yolda kalan otobüslerle karşı karşıyayız. Arıza yapan, iptal edilen ya da geciken seferler yüzünden vatandaşlarımız saatlerce duraklarda beklemek zorunda kalıyor. Ne zaman geleceği belli olmayan otobüslerle ulaşım artık bir bilinmezliğe dönüşmüş durumda" ifadelerini kullanan Döner, bu durumun ilçede artık sıradan bir hale geldiğini vurguladı.

"Arnavutköy sahipsiz değildir"

Ercan Döner, konuşmasını "Kıymetli Arnavutköy halkı adına bu soruların cevabını bekliyoruz. Ulaşım sorunları artık ötelenemez bir noktadadır. Arnavutköy sahipsiz değildir, bu sorunları çözmek için mücadelemizi sürdüreceğiz" diyerek tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ercan Döner, Arnavutköy Ulaşım Sorunlarını Gündeme Getirdi - Son Dakika

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