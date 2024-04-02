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Erciş'te '2 Nisan Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenlendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Erciş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, Vanyolu Caddesi'nde bir araya getirilen otizmli çocuklar, öğretmenleriyle birlikte Erciş Kaymakamlığı önüne kadar yürüdüler. Kaymakamlık önünde otizme dikkat çekmek için gökyüzüne balon bırakan çocuklarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu, onlarla yakın ilgi göstererek çocuklara kitap ve çikolata hediye ettiler. Çocuklarla fotoğraf çektirip sohbet eden Kaymakam Murat Karaloğlu, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Günü. Bugün velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizleri ziyarete geldiler. Erciş halkına ve vatandaşlara farkındalık oluştursun diye yürüyüş gerçekleştirdiler. Biz arkadaşlarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin her zaman devlet olarak yanındayız, imkanlar ölçüsünde elimizden ne geliyorsa biz onların emrindeyiz" dedi.