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Erciş'te ayağı kırılan vatandaş için ambulans helikopter havalandı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde düşme sonucu yaralanan ve sol ayak bileğinde kırığı olan yaralı, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Erciş ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi kırsalında düşme sonucu yaralanan ve sol ayak bileğinde kırığı olan yaralının imdadına ambulans helikopter yetişti. Yaralı şahıs, helikopterle alındığı kırsal alandan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne nakledilerek, tedavi altına alındı.