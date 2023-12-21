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Erciş'te "Peter Pan Kara Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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Erciş'te "Peter Pan Kara Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Van'ın Erciş ilçesinde düzenlenen tiyatro etkinliği kapsamında 'Peter Pan Kara Korsana Karşı' adlı oyun sahnelendi. Çocuklar büyük ilgi gösterdi.

21.12.2023 - 09:22,
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Erciş'te "Peter Pan Kara Korsana Karşı" oyunu sahnelendi

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde "Peter Pan Kara Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

Van Valilik, Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Belediyesi işbirliği ile çocuklar için düzenlenen tiyatro etkinliği devam ediyor. Erciş Atakan Çelik Kültür Merkezinde sahnelenen "Peter Pan Kara Korsana Karşı" tiyatro oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Eğlenceli vakit geçiren çocuklara Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Karaloğlu ve eşi Gamze Karaloğlu da eşlik ederek oyunu izledi.

Erciş\'te "Peter Pan Kara Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Erciş'te 'Peter Pan Kara Korsana Karşı' adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciş'te "Peter Pan Kara Korsana Karşı" adlı tiyatro oyunu sahnelendi - Son Dakika
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