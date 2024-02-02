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Erciş'te tipiden kapanan yollar açılıyor - Son Dakika
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Yerel

Erciş'te tipiden kapanan yollar açılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor. Erciş'te daha önce yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde kapanan yollar açılırken, yoğun tipi nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

02.02.2024 18:38  Güncelleme: 18:50
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Erciş'te tipiden kapanan yollar açılıyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde tipi nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor.

Erciş'te daha önce yoğun kar yağışı nedeniyle kırsal kesimde kapanan yollar açılırken, yoğun tipi nedeniyle tekrar ulaşıma kapandı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, kapanan Salmanağa, Keklikova, Deliçay, Ergücü ve Karlıyayla mahallelerinin yollarını tekrar ulaşıma açtı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Erciş Belediyesi karla mücadele ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Erciş\'te tipiden kapanan yollar açılıyor
Kaynak: İHA

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