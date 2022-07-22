Erciş Yurt Müdürlüğünde yangın tatbikatı - Son Dakika
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Erciş Yurt Müdürlüğünde yangın tatbikatı

22.07.2022 11:59
Erciş Yurt Müdürlüğünde yangın tatbikatı

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenci yurdunda görevli personellere yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.

Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenci yurdunda görevli personellere yönelik yangın tatbikatı ve eğitimi gerçekleştirildi.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesi Eğitimci Süleyman Barut tarafından yurt görevlilerine yangın ve afet durumunda neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Eğitimde, tatbikat bünyesinde yangın tüpüyle ateşe nasıl müdahale edilmesi gerektiği de uygulamalı olarak gösterildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Erciş Yurt Müdürü Burhan Fener, personelin muhtemel yangınlarda hareket tarzını ve nasıl müdahale edeceklerini bilmeleri konusunda bilinçlendirilmesine yönelik bu tür çalışma ve tatbikatların önemine dikkat çekerek, "Yangın söndürme, deprem ve sığınak toplanma alanında yapılması gerekenler, müdürlüğümüz eğitimcileri tarafından personellerimize aktarıldı. Hem pratik eğitim hem de uygulamalı eğitimlerle personellerimizin afet anlarında yapılması gerekenler anlatıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi için gençlerimize daha sağlıklı ve güvenli bir ortam hazırlamak için çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Pratik eğitimin ardından yurt yerleşkesinde uygulamalı yangın söndürme tatbikatının ardından eğitim sona erdi. - VAN

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Kaynak: İHA

gençlik, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciş Yurt Müdürlüğünde yangın tatbikatı - Son Dakika

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