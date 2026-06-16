Erciyes AŞ personeline uygulamalı yangın eğitimi

Kayseri Erciyes A.Ş. personelinin acil durumlara hazırlık seviyesini artırmak amacıyla düzenlenen yangın eğitimi programı başarıyla gerçekleştirildi. Eğitim, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından teorik ve uygulamalı olarak verildi.

İnsan kaynağının sürekli gelişimine ve iş güvenliği kültürünün güçlendirilmesine büyük önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programında, yangın türleri, yangınların çıkış nedenleri, doğru müdahale yöntemleri ve acil durumlarda alınması gereken önlemler detaylı şekilde ele alındı.

Teorik eğitim bölümünde, geçmişte yaşanan önemli yangın olayları üzerinden değerlendirmeler yapılarak muhtemel riskler ve alınabilecek tedbirler konusunda personelin farkındalığı artırıldı. Uzman ekipler tarafından yapılan bilgilendirmelerde, yangın anında doğru ve hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Programın uygulamalı bölümünde ise yangın söndürme ekipmanlarının etkin kullanımı, farklı yangın türlerine yönelik müdahale teknikleri ve güvenli tahliye süreçleri sahada birebir gösterildi. Katılımcılar, kontrollü ortamda gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde yangın söndürme yöntemlerini deneyimleme imkanı buldu.

Düzenli aralıklarla sürdürülen eğitim faaliyetleriyle çalışanların acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin yükseltilmesi, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin güçlendirilmesi ve kriz anlarında doğru karar alma becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, personelin bilgi ve donanımını artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürerek, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ve daha güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlamaya devam ediyor. - KAYSERİ