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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin: 'Doğal afete rağmen 571 milyon dolar ihracat yaptık' - Son Dakika
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Yerel

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin: 'Doğal afete rağmen 571 milyon dolar ihracat yaptık'

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreci ile ilgili bilgiler vererek, doğal afete rağmen 571 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ayrıca, şirketlerin satış sürecinde dedikoduların doğru olmadığını belirterek, ihaleye katılan herkesin rekabetin artması ve daha yüksek fiyatlarla şirketlerin satılması için önemli olduğunu vurguladı.

01.04.2024 23:17  Güncelleme: 23:20
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Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin: "Doğal afete rağmen 571 milyon dolar ihracat yaptık"

"Bizden duymadığınız her şeyi dedikodu olarak görebilirsiniz"

KAYSERİ - Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, şirketlerin satış süreci ile ilgili, "Bizden duymadığınız her şeyi dedikodu olarak görebilirsiniz. 4 şirketle ihaleye çıktık, 3 tanesine ihale şartnamesine uygun gelmediğini söyledik. 1 tanesine uygun teklif geldi, o şirketle ilgili 'Sözleşme şartları yapılıyor' dedik" dedi.

Kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya gelen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, bağlı şirketlerin satış süreci ile ilgili bilgiler verdi. Bugüne kadar ihaleye çıkan 4 şirketten 3'ü için gelen tekliflerin şartnameye uygun olmadığını, 1'i için ise sürecin devam ettiğini söyleyen Ertekin, "Şirketleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyumluğunda yürütüyoruz ama satış sürecinin tamamı TMSF eliyle yürütülüyor. Bu süreç burada holdingi yönetenlerin yürüttüğü bir süreç değil, tamamen bizim dışımızda yasayla TMSF'ye verilmiş olan bir süreç. Herhangi kritik bir ihale için en az 8-10 tane kritik tarih var. Yaklaşık 30 tane şirket için ihaleye çıktığımız düşünüldüğünde her bir şirket için bu tarihlerde bilgilendirme yaptığınızda bir süre sonra insanlar verdiğiniz bilgilere kıymet vermemeye başlayacaklar. Biz de o yüzden ihaleye çıktığı gün ihaleye çıkan şirketlerin herkes tarafından duyulmasını, bu vesileyle oluşabilecek en iyi rekabetin oluşmasını, oluşacak en iyi rekabette en iyi fiyatla şirketin satılmasını ve verilebilecek en yüksek miktarda paranın hazineye girmesini arzu ediyoruz. Bizler için en kritik tarih ihaleye çıkılan tarih. Hatırlarsınız 4 şirketle ihaleye çıktık, 3 tanesine ihale şartnamesine uygun gelmediğini söyledik. 1 tanesine uygun teklif geldi, o şirketle ilgili 'Sözleşme şartları yapılıyor' dedik. Eğer sözleşme şartlarında anlaşma olursa bir sonraki basamak olan onay süreci gelecek. 31 tane şirket satacağımızı göz önünde bulundurduğunuzda her basamakta bilgilendirme yapılmasını beklemeyin. Bu kadar çok bilgilendirme çok fazla bilgi akışına sebep olur. Onun olmasını istemiyoruz. Bütün şirketlerin satışa çıktığını duyurmaya devam edeceğiz. En sonunda kritik tarihlerde de bütün bilgilendirmeleri yapacağız. Satış sürecini eminim hepiniz merak ediyorsunuzdur" dedi.

"Bizden duymadığınız her şeyi dedikodu olarak görebilirsiniz"

Holding tarafından yapılan açıklamalar haricinde oluşan söylentilerin dedikodu olarak görülebileceğini ifade eden Ertekin, "Bizden duymadığınız her şeyi dedikodu olarak görebilirsiniz. Herkese tabii ki kapımız açık. İhale sürecinde şartları yerine getiren herkes satın alma adayıdır. Ne kadar çok kişi gelirse rekabetin artma ihtimali o kadar artar. Rekat artınca da fiyat yükselir, fiyatın yükselmesi de hazineye daha fazla para gireceği için hepimizin menfaatine olan bir durumdur. Şirketlerin ilk 4'ü çıktı, onları kapattık. Önümüzdeki dönemde yeni şirketler ihaleye çıkacak. Döküman alınana kadar her şey dedikodu. Almak isteyen gelir ihale şartnamesini alır, hazırlığını yapar ve o zaman iyi niyetli alıcı olduğunu da anlarız" ifadelerini kullandı.

"2023 yılı verileri gayet iyi"

Holdingin geçtiğimiz yıl depreme rağmen 571 milyon dolarlık ihracat yaptığının altını çizen Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, "2023 yılını gayet iyi tamamladık. Üstelik 2023 yılı içinde 'asrın felaketi' dediğimiz 11 ili etkileyen bir deprem yaşadık. Mobilya grubunda depremin olduğu bütün iller artı Kayseri bir ana bayideydi. O ana bayinin Kayseri dışındaki bütün illerinde deprem olmuştu. Yaklaşık 142 bayimiz vardı, şu anda 110 bayi ile hizmet veriyoruz. Yani 32 tane bayimizi kaybettik. Buna rağmen 2023 verileri gayet iyi geldi. 571 milyon dolar ihracatla kapattık, 55,8 milyar ciro ile kapattık, 4 milyar lira vergi ödedik ve yaklaşık 7 milyara yakın faaliyet karı yazdık geçen sene. Finansal olarak gayet iyiydik, 2024 yılına da iyi başladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Anadolu Holding CEO'su Ertekin: 'Doğal afete rağmen 571 milyon dolar ihracat yaptık' - Son Dakika

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