Erciyes'te Parlayan Cisim Anıt Çıktı - Son Dakika
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Yerel

Erciyes'te Parlayan Cisim Anıt Çıktı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın zirvesinde parlayan cismin, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yıl anısına yaptırılan bir anıt olduğu belirlendi.

07.09.2024 17:22
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Kayseri'de Erciyes'in zirvesinde parlayan ve vatandaşlar arasında merak uyandıran cismin anıt olduğu belirlendi.

3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesinde kentin farklı noktalarından görülen ve parlayan cisim merak konusu oldu. Yapılan araştırmada, parlayarak merak uyandıran cismin, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yıl anısına yaptırdığı anıt olduğu ortaya çıktı. Anıtın üzerine bulunan metin şu şekilde:

"Albay Cemil Cahit Toydemir ve ekibinin 28.08.1924 tarihindeki Erciyes Dağı zirve tırmanışı Türk dağcılığının başlangıcı kabul edilmektedir. Bu anıt, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Türk dağcılığının 100. yılının anısına dağlarda kaybettiğimiz tüm dağcılarımızın aziz hatıraları adına dikilmiştir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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