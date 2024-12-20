Erciyes Dağı'nda Yılbaşı Kutlamalarına Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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Erciyes Dağı'nda Yılbaşı Kutlamalarına Hazırlıklar Tamamlandı

Erciyes Dağı\'nda Yılbaşı Kutlamalarına Hazırlıklar Tamamlandı

Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, yılbaşı öncesi hazırlıkların tamamlandığını ve otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını açıkladı. Yeni yıla özel etkinlikler ve gece kayak partisi düzenlenecek.

20.12.2024 13:53  Güncelleme: 13:59
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Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, Erciyes Dağı'nda yılbaşı öncesinde hazırlıkların tamamlandığını söyleyerek otellerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirtti.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Dağda bulunan otellerde yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken misafirlerin yeni yıl coşkusunu yaşaması için planlamalar da yapıldı. Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu, "Yeni yıla girerken otellerimizde yılbaşı programlarını hazırlıyorlar. Otellerimizin tamamı doluluğunu yüzde 100'e yaklaştırdı. Güzel bir sezon geçecek. Erken başladığımız için uzun da bir sezon geçecek. Erciyes Dağı herkes için dolaylı olarak ekonomik katkı sağlayan bir destinasyon haline geldi. Erciyes Dağı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin başarı öykülerinden birisi. Bu anlamda Kayseri ekonomisine hizmet eden bir yer haline geldi. Biz memnunuz. Yılbaşında gece kayağımız olacak. Misafirlerimizi de davet ediyoruz" dedi.

Akşehirlioğlu, "Ateş yakarak, müzik eşliğinde ve meşaleli kayak ile yeni yıla giriş partisi oluyor. Ardından misafirlerimiz otellerde etkinliklerine devam ediyorlar. Yılbaşından sonra da çok geniş bir etkinlik takvimimiz olacak. Her hafta sonu bir etkinlik yapmaya çalışacağız. Farklı etkinlikler ile misafirlerimizle bir arada olacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Dağı'nda Yılbaşı Kutlamalarına Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika

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