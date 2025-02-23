Erciyes Kayak Merkezi İngiliz Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi İngiliz Turistleri Ağırlıyor

Erciyes Kayak Merkezi İngiliz Turistleri Ağırlıyor

Erciyes Kayak Merkezi, İngiltere'den gelen ilk kafileleri ağırlamaya başladı, turistler memnun.

23.02.2025 12:28
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Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi; İngiltere'de yaptığı tanıtımların meyvelerini topluyor. Özellikle Rusya- Ukrayna Savaşı'nın olumsuz etkileri nedeniyle İngiltere'ye açılan Erciyes, ilk İngiliz kafilelerini ağırlamaya başladı.

112 kilometrelik pistiyle Türkiye'nin en uzun kayak pistine sahip olan Erciyes Kayak Merkezi; yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Özellikle Rusya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelerden charter uçak seferleriyle kafileleri ağırlayan Erciyes; savaşın olumsuz etkileri nedeniyle Avrupa'ya açıldı. İngiltere ile yapılan temasların meyvelerini toplamaya başlayan Erciyes, ilk İngiliz kafilelerini de ağırladı. İngiltere'deki Müslüman Kayak Kulübü'nden yaklaşık 50 kişilik grup Erciyes'in pistlerinde kayak yaparken, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman ise, "Biliyorsunuz Erciyes artık uluslararası bir kayak merkezi. Özellikle yurt dışından birçok misafiri ağırlıyoruz ama sürekli de ülke sayımızı ve charter seferlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Yeni pazarlar belirlemeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz Rusya - Ukrayna Savaşı'ndan sonra bu pazar oldukça daralmıştı. Şu anda bireysel gelenler var, yine memnunuz ama charter seferleri bitti. Özellikle Avrupa ülkeleriyle kontaklarımız devam ediyor. Son iki senedir İngiltere'deyiz, İngiltere pazarına açılmaya çalışıyoruz, fuarlara katılıyoruz. Çok şükür bunun meyvelerini de toplamaya başladık. Geçen ay ilk kafilemiz gelmişti, bugün ikinci kafilemiz geldi. 50 kişilik bir grup geldi. Halen Erciyes'teler. Tesadüf de gelenlerin bir çoğu Müslüman. Öyle olunca hem İngiliz misafirler hem de Müslüman Kayak Kulübü'nden geliyorlar. Kendileriyle görüştük, çok memnun kalmışlar. Helal yiyecek, namaz kılma ortamı, caminin bulunmasından dolayı mutlu olduklarını söylüyorlar. Çok şükür İsveç'ten, Norveç'ten, Finlandiya'dan gelen misafirlerimiz var. Hedeflerimize bir bir ulaşıyoruz. Ülkemize, şehrimize katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çok şükür Erciyes artık bir dünya markası olma yolunda hızla adımlarla ilerliyor" dedi.

Acente yetkilisi Erdem Kurt ise misafirlerin oldukça memnun kaldığını ifade ederek, "Grubumuz İngiltere'den geldi. Türkiye'deki helal turizm üzerine daha rahat yemek yiyebildikleri, kendilerinin yargılanmayacağı, bara gittiklerinde çay içebilecekleri huzurlu bir tatil için İngiltere'den gelen yaklaşık 40 kişilik bir grup oldu. Geçen Ekim ayında Londra'da Erciyes Kayak Merkezi'nin desteğiyle Türkiye'nin tanıtımını yaptık. Bu organizasyon sonrasında da bu arkadaşlarımız bizi tanıdı ve buraya geldiler. Buraya geldikleri için çok mutlular" diye konuştu.

Erciyes'e gelen İngiliz turist Burhan Ali, "Burada çok mutluyuz, her şey çok huzurlu ve rahat. Yeniden gelmek istiyoruz. Türkiye'deki misafirperverlik bizim için çok mutluluk verici. Seneye yeniden geleceğim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Kayak Merkezi İngiliz Turistleri Ağırlıyor - Son Dakika

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