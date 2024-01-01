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Erciyes Kayak Merkezi'nde Turistler Yeni Yılı Meşalelerle Karşıladı - Son Dakika
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Erciyes Kayak Merkezi'nde Turistler Yeni Yılı Meşalelerle Karşıladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı turistler, Tekir Pisti'nde meşaleli gece kayağı yaparak yeni yılı karşıladı. Pist Güvenlik Ekibi ve Kayak Okulu eğitmenleri turistlere eşlik etti ve zirvede havai fişek gösterisi yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi\'nde Turistler Yeni Yılı Meşalelerle Karşıladı
01.01.2024 - 00:18,
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Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde turistler, yeni yılı meşalelerle kayarak karşıladı.

Erciyes Kayak Merkezi Tekir Pisti'nde yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı. Yeni yılı meşalelerle kayarak karşılayan turistlere Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri eşlik etti. Zirvede havai fişekler de patlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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