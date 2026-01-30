Erciyes Kış Spor Festivali\'ne olumsuz hava engeli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından yapılan paylaşım ile düzenlenmesi planlanan Erciyes Kış Spor Festivali'nin olumsuz hava şartları dolayısıyla ertelendiği duyuruldu.

Spor A.Ş. tarafından yapılan paylaşımda, "31 Ocak - 01 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan "Erciyes Kış Spor Festivali" etkinliğimiz olumsuz hava şartları nedeniyle 07-08 şubat 2026 tarihine ertelenmiştir. Spor A.Ş. ailesi olarak anlayışınız için teşekkür eder, spor dolu sağlıklı günler dileriz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ