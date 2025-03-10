Erciyes'te Kış Foto Safari Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Erciyes'te Kış Foto Safari Etkinliği Düzenlendi

Erciyes\'te Kış Foto Safari Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Erciyes A.Ş. ve KEFSA iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari' etkinliği, fotoğraf tutkunlarını büyüleyici kış manzaralarında bir araya getirdi. Katılımcılar, Erciyes'in eşsiz doğal güzelliklerini ölümsüzleştirmek için zirveye kadar çıktı.

10.03.2025 11:42  Güncelleme: 11:44
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Anadolu'nun incisi Erciyes, fotoğraf tutkunlarını bir araya getirdi. Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) iş birliğiyle Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari etkinliği düzenlendi. Zirvede bir araya gelen fotoğraf tutkunları Erciyes'in büyüleyici kış manzaralarını objektifleriyle ölümsüzleştirdi.

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, kamp alanları ve doğal güzellikleri ile yılın her döneminde spor ve doğaseverlerin gözdesi olan Erciyes, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Erciyes'te, Büyükşehir Belediyesi Kayseri Erciyes A.Ş. ve Kayseri Erciyes Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KEFSA) iş birliğiyle Erciyes'in Mevsimleri: Kış Foto Safari etkinliği düzenlendi. Erciyes Dağı'nın büyüleyici kış manzaralarını ölümsüzleştirmek için bir araya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları eşsiz bir foto safari deneyimi yaşadı.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan etkinlikte, fotoğrafçılar gün doğumunun oluşturduğu eşsiz atmosferi yakalamak için Erciyes'in 3 bin metresine çıktı. Erciyes'in sunduğu doğal güzellikler, karla kaplı zirveler ve kayak yapanlar, katılımcıların objektiflerine yansıdı.

Gün boyunca devam eden etkinlikte, fotoğrafçılar Erciyes'in farklı bölgelerini keşfetti. Kayak pistlerinden, vadilere ve zirveye uzanan güzergahlarda birbirinden etkileyici kareler yakaladılar. Katılımcılar, hem doğanın güzelliklerini keşfetti hem de objektifleri ile o anları ölümsüzleştirdi.

Erciyes'te kış mevsiminin büyüleyici atmosferini gözler önüne seren bu özel foto safari, doğa tutkunlarını ve fotoğraf meraklılarını bir araya getirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, bu tür etkinliklerin doğa ve fotoğraf severler için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, farklı mevsimlerde de benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlik sonunda Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Genel Müdür Zafer Akşehirlioğlu ve KEFSA Başkanı Nimet Gönenç Çınaroğlu, safariye katılan fotoğrafçılara katılım belgelerini takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes'te Kış Foto Safari Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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