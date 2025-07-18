Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 18. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 18. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 18. Dönem Mezunlarını Verdi
18.07.2025 18:13  Güncelleme: 18:19
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Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 218 öğrencisiyle 18. dönem mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Törende görme engelli öğrencisi Mehmet Koray Maraşlı da diplomasını alarak büyük bir başarıya imza attı. Rektör yardımcıları ve fakülte dekanının da katıldığı törende, mezun öğrencilerin gelecekteki sorumlulukları vurgulandı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hukuk Fakültesi 18. Dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde 218 öğrenci mezun olma sevinci yaşarken, görme engelli Mehmet Koray Maraşlı da okulu başarıyla tamamlayarak diplomasını aldı.

ERÜ Hukuk Fakültesi mezuniyet töreni Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene; Erciyes Üniversitesi Rektör yardımcısı Cevdet Kırpık, Hukuk Fakültesi Dekanı Burak Adıgüzel, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Dursun Büyükbaş, Engelsiz Kampus Yönetimi Öğretim Görevlisi Nimet Susam, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Adıgüzel; mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak bugün 18. dönem mezunlarımızı verdik. Dinamik ve hukuk nosyonu yerleşmiş mezunlarımızın olduğu kanaatindeyim. Bu kanaatim; burada bütün öğrencilerimin yüzüne baktığımda tam bir inanca dönüşüyor. 2003 yılında Hukuk Fakültesi olarak kurulduğumuzda 30 öğrenci eğitim hayatına başlamışken, bugün 230 öğrenci alan ve toplam bin 100 öğrenciye ulaşan büyük bir fakülteye dönüştük. Türk hukuk sisteminin, hukuk geleneğinin ve değerlerinin uluslararası hukukla birlikte ele alındığı bir hukuk eğitimini öğrencilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz. Ancak sadece bu değil, toplumda hukukçu olarak kendilerine yüklenen sorumlulukları anlayarak ona sahip çıkan hukukçular yetiştirmeyi istedik ve bunda da başarılı olduğumuzun kanaatindeyim. Bugünden itibaren bir hukuk fakültesi öğrencisi değil, toplumda hukukun bir temsilcisisiniz. Bunu yerine getirirken 'hukuk, iyi ve adil olma sanatıdır' vecizesiyle aklınızın bir köşesinde tutun ve uygulamaya çalışın. Bununla beraber hayatınızda mutluluk, başarı ve gurur olmasını da canı gönülden istiyorum. Bir hukuk fakültesi mezunu olarak çoğunlukla hukuk mesleklerinde yer alacaksınız. Bu mesleklerde yer alırken, karşınıza gelen her vesilede hukukun temel ilkelerini gözeterek yol alacağınıza inanıyorum. Bu temel ilkeleri gözetmek, hükmetme yetkisini adaletle kullanmayı sağlar. Sevgili aileler, sizlerin mezuniyet töreninde çocuklar kadar heyecanlı ve gururlu olduğunuzu anlıyorum. Mezun olan öğrencilerimizin bu ana gelmesi için kimi zaman gecesini gündüzüne katan, onlara maddi manevi her türlü desteği veren anne, baba ve aile fertleri olarak çocuklarınızla birlikte olduğunuz için sizleri saygıyla selamlıyorum. Bundan sonraki gerek meslek hayatınızda gerek aile hayatınızda sağlık, huzur ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık da mezun olan öğrencileri tebrik ederek, hukuktan mezun olmanın aynı zamanda ağır bir sorumluluğun da başlangıcı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Kırpık, "Hukuk; sadece kurallar bütünü değildir. Hukuk; adaletin teminatı, insan onurunun güvencesi, toplumsal barışın taşıyıcısıdır. Bu manada hukuk fakültesinden mezun olmak, yalnızca bir akademik başarı değil, aynı zamanda ağır bir sorumluluğun da başlangıcıdır. Bu sıralarda aldığınız bilgiler sadece mesleki yeterlilik değil, vicdani bir pusula da olmalıdır. Değerli veliler; evlatlarınızı bugüne taşıdığınız için sizleri yürekten kutluyorum. Bu başarıda sizin emeğiniz, sabrınız ve desteğiniz çok büyük. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygıdeğer öğretim üyelerimiz, bilginizle, rehberliğinizle ve özverinizle öğrencileri hayata ve mesleklerine hazırladınız. Onlara sadece hukuku öğretmediniz; aynı zamanda adalet duygusu, etik sorumluluk ve vicdan kazandırdınız. Emekleriniz için teşekkür eder, saygılarımı sunarım. Sevgili öğrenciler, bugün sizler için büyük bir dönüm noktası. Sizlerden beklentimiz; hukukun üstünlüğünü, insan haklarını ve evrensel adalet ilkelerini her zaman öncelemenizdir. Mezuniyetiniz kutlu, yolunuz açık olsun" dedi.

Konuşmalarının ardından bölüm 1.'si Enes Kaya'ya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kırpık plaket ve diplomasını teslim etti. Bölüm 1.'si Enes Kaya ismini kütüğe çakmasının ardından okulu başarıyla tamamlayan görme engelli Mehmet Koray Maraşlı; Hukuk Fakültesi Dekanı Burak Adıgüzel, Engelsiz Kampus Yönetimi Öğretim Görevlisi Nimet Susam'dan diploma ve plaketini aldı. Öğrencilerin yemin töreni ve kep atma merasiminin ardından tören son buldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi 18. Dönem Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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