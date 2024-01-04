 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, kadın girişimcilerle ilgili faaliyetlerde üniversitenin katkılarını belirlemek ve ortak projeler organize etmek amacıyla yapıldı. Ayrıca protokol kapsamında girişimcilik kulübü kurulması ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
04.01.2024 - 15:34,
Abone Ol

Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol; özellikle kadın girişimciler ile ilgili yapılacak faaliyetlerde üniversitemizin ne gibi katkılar sağlayacağı, hangi imkanların ne şekilde sunulacağının belirlenmesi konularını kapsıyor. Protokol ile Toplumsal Katkı ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde ortak projeler organize edilmesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın tanınırlığının ve bilinirliğinin artırılması amacı ile faaliyetler yapılması ve projeler geliştirilmesi, ulusal ve uluslararası fonlara yönelik ortak projeler hazırlanması ve başvuruların gerçekleştirilmesi amaçlanıyor. Protokolle ayrıca Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gençlik çalışmalarının planlanmasında kullanılması amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmesi, ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenlenmesi hedefleniyor. Protokol çerçevesinde Erciyes Üniversitesi öğrencilerinde girişimcilik algısı oluşturabilmek ve öğrencilerin bakış açısını değiştirmek amacı ile 'Girişimcilik Kulübü' kurulması da kararlaştırıldı. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, üniversitemizin özellikle sivil toplum kuruluşları ile bu tip protokollerde bulunması ve bu tip anlaşmalarda yer almasının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak; "Yapılacak programlarda birlikte hareket etmemiz ve üniversitenin sağlayacağı katkıların da olması oldukça önemli. Umarım şehrimiz ve ülkemiz için güzel faaliyetler içerisinde oluruz. Bu vesileyle imzalayacağımız protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. Çok anlamlı bir protokol çerçevesinde bir araya geldiklerini belirten TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü; "Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu olarak seçkin bir üniversite olan Erciyes Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de yaptığımız tüm eğitim ve faaliyetlerimizi birlikte bu protokolün çatısı altında yürüteceğiz. Bu bizim için çok kıymetli. Tüm öğrencilerimize katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Anlaşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Tuğbahan İlgü, protokole imza attı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erciyes, Kayseri, Fatih, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 17:15:44. #1.11#
SON DAKİKA: Erciyes Üniversitesi ile TOBB Kayseri Kadın Girişimciler Kurulu Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement