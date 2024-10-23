Erciyes Üniversitesi\'nde Evim Kampüs Festivali Düzenlendi

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile "Evim Kampüs Festivali" düzenlendi. 2 gün sürecek olan etkinlikte, öğrenciler hem öğrenci kulüplerini yakından tanıma fırsatı bulurken, hem de çeşitli aktiviteler ile keyifli zaman geçirecekler.

Marianne Molu Amfi'de gerçekleştirilen etkinliğin açılışına; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Musa Oktay Kayırga, Senato Üyeleri ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, ilk olarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi tarafından konser verildi.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenci odaklı faaliyetlere önem verdiklerine dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Üniversitemizdeki öğrenci kulüp toplulukların birbirleriyle kaynaşması, birbirini tanıması ve özellikle kulüplerin kendisini anlatması anlamında organize ettiğimiz iki gün sürecek bir program. Biz her zaman öğrencilerimizle birlikte olmaya, gerek 'Rektör-Öğrenci Buluşması' gerekse de teknoparkımızda ya da işletmelerde öğrencilerimizin mesleki deneyimlerini artırması için her zaman onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Hem eğitim hem de öğretim yönüyle onları iyi bir geleceğe hazırlarken, gayretlerimizin artarak devam ettiğini ifade etmek istiyorum. 2024 yılı içerisinde Yükseköğretim Kurumu tarafından yapılan öğrenci memnuniyet anketlerinde vakıf üniversitelerinin de yer aldığı bu sıralamada Erciyes Üniversitesi'nin 6. sırada yer alması da aslında bu faaliyetlerimizin ne denli yerinde olduğunu da göstermektedir."

Rektör Prof. Dr. Altun'un konuşmasının ardından atlar ile gösteri gerçekleştirildi. Öğrencilere yemek ikramında bulunulduğu etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, öğrenci kulüplerinin stantlarını tek tek ziyaret etti.

2 gün boyunca sürecek festivalde öğrenci kulüpleri tarafından bir dizi etkinlik düzenleniyor. Hasketbol SK 3X3 Basketbol Turnuvası, KVK Çim Voleybolu Turnuvası, Tasarım Akademi Çim Futbolu Turnuvası, Bilek Güreşi Turnuvalarınında yapıldığı festivalde, öğrencilere çeşitli hediyelerde verilecek. Öğrenci müzik gruplarının konserler vereceği festivalde, Paintball, Korkuevi ve Karaoke etkinlikleri de ilgi topladı. - KAYSERİ