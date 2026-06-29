Erciyes Üniversitesi\'nde Mezun Buluşması

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından 'Mezun Buluşması' etkinliğinin ikincisi düzenlendi.

Mezunlara yönelik gün boyu bir dizi etkinliğin düzenlendiği 'Mezun Buluşması' ilk olarak Erciyes Kültür Merkezi'ndeki açılış programı ile başladı. Düzenlenen programa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile Dr. Oktay Musa Kayırga, senato üyeleri, fakülte dekanları, 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını geride bırakan ERÜ'lü mezunlar ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, ilk olarak Öğr. Gör. Nihal Şengün solistliğinde ERÜ Klasik Türk Müziği Topluluğu tarafından konser verildi. Konserin ardından etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi'nin hikayesinin köklü bir mirastan geldiğini belirterek, şunları kaydetti;

"Erciyes Üniversitesi, sizlerin hayatında yalnızca bir eğitim durağı olmadı. Kiminiz burada mesleğinin ilk adımını attı. Kiminiz hayat boyu sürecek dostluklar kurdu. Kiminiz bir hocasının sözüyle yönünü buldu. Kiminiz bu kampüsten ayrılırken yanında yalnızca bir diploma değil; bir kimlik, bir duruş ve güçlü bir aidiyet duygusu taşıdı. İşte bugün burada, o aidiyeti yeniden hissetmek için birlikteyiz. Erciyes Üniversitesi'nin hikayesi köklü bir mirastan besleniyor. Gevher Nesibe'den bugüne uzanan ilim, şifa ve insanlığa hizmet anlayışı; üniversitemizin ruhunda yaşamaya devam ediyor. Bizler bu mirası, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü vizyonuyla geleceğe taşıma sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bugün Erciyes Üniversitesi olarak aynı anlayışı; bilimle, araştırmayla, teknolojiyle ve eğitimle büyütmeye çalışıyoruz. Sizler bu kampüsün farklı dönemlerine tanıklık ettiniz. Bugün yeniden geldiğinizde belki eski yürüyüş yollarınızı, fakülte binalarınızı, sınıflarımızı, kütüphaneyi ya da arkadaşlarınızla vakit geçirdiğiniz alanları hatırlıyorsunuz. Bazı yerler değişti, bazı alanlar yenilendi, kampüs büyüdü; ama Erciyes Üniversitesi'nin özü aynı kaldı: insan yetiştirmek, bilgi üretmek ve ülkesine değer katmak."

Konuşmasında; "Son yıllarda kampüsümüzü daha canlı, daha üretken ve daha güçlü bir yaşam alanına dönüştürmek için önemli adımlar attık" diyen Rektör Prof. Dr. Altun; "Kütüphanemizde yaptığımız yenileme çalışmalarıyla öğrencilerimize ve araştırmacılarımıza daha nitelikli çalışma alanları sunduk. Çalışma alanlarını, sosyal alanları ve kitaplık kapasitesini artırarak kütüphanemizi günün her saatinde yaşayan bir öğrenme merkezine dönüştürdük. ERÜ Sahne ile kampüsümüzde kültürün, sanatın ve gençliğin sesini daha görünür hale getirdik. Çünkü üniversite hayatı, sınıflarda öğrenilen bilgiler kadar; sahnede, atölyede, spor alanında, kulüplerde ve dost sohbetlerinde kazanılan tecrübelerle de anlam kazanır. ERÜ Mağaza ile kurumsal aidiyetimizi daha görünür kıldık. Bugün bir öğrencimizin, bir mezunumuzun ya da bir mensubumuzun Erciyes Üniversitesi adını gururla taşıması bizim için çok kıymetli. Çünkü biliyoruz ki bir üniversitenin en güçlü markası, tabelası değil; mezunlarıdır. Sürdürülebilir kampüs hedefimiz doğrultusunda Güneş Enerjisi Santralimizle enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı alanında güçlü bir adım attık. Bugünün üniversitesi, geleceğin dünyasına karşı sorumluluk taşıyan üniversitedir. Biz de bu bilinçle kaynaklarını verimli kullanan, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir kampüs anlayışını güçlendiriyoruz" şeklinde devam etti. Erciyes Üniversitesi'nin en güçlü damarlarından birisinin sağlık alanındaki birikimi olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Gevher Nesibe'den gelen şifa mirasını bugün modern hastanelerimiz, ileri teknoloji altyapımız ve güçlü akademik kadromuzla sürdürüyoruz. Yeni Diş Hastanemiz, robotik cerrahi altyapımız, aşı geliştirme kapasitemiz ve sağlık hizmetlerindeki güçlü yapımız; üniversitemizin bölgeye, ülkeye ve insanlığa sunduğu katkının somut göstergeleridir. Önümüzdeki dönemde ise bu birikimi daha ileriye taşıyacak çok önemli bir vizyon projesini hayata geçirmeyi hedefliyoruz. 160 bin metrekarelik alana sahip, 800 yatak kapasiteli yeni nesil eğitim ve araştırma hastanemiz, Erciyes Üniversitesi'nin sağlık alanındaki gücünü daha da büyütecek stratejik bir yatırım olacaktır. Modern teknolojilerle donatılmış, depreme karşı dirençli, kendi enerjisini üretebilen ve geleceğin sağlık hizmetlerine uygun şekilde planlanan bu proje; yalnızca üniversitemiz için değil, Kayseri'miz ve bölgemiz için de çok önemli bir kazanım olacaktır. Ancak bizim için asıl mesele, binaların büyüklüğü ya da teknolojinin gücü kadar, bu imkanların insana dokunan bir hizmete dönüşmesidir. Erciyes Üniversitesi olarak sağlıkta da, eğitimde de, araştırmada da merkezimize daima insanı koyuyoruz. Bugün üniversitemiz, araştırma kapasitesiyle de güçlü bir dönüşüm yaşıyor. Bilimsel üretimi destekleyen yapılarımızı güçlendirdik, araştırma kültürümüzü daha sistemli ve daha uluslararası bir zemine taşıdık."

Erciyes Üniversitesi'nin uluslararası araştırma ağlarındaki görünürlüğünün her geçen yıl arttığını belirten Rektör Prof. Dr. Altun, ulusal ve uluslararası başarılar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Alınan tüm başarıların Erciyes Üniversitesi ailesinin ortak emeğinin bir sonucu olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun; "Hocalarımızın, öğrencilerimizin, idari personelimizin, araştırmacılarımızın ve siz değerli mezunlarımızın oluşturduğu güçlü aidiyet duygusu, üniversitemizi her geçen gün daha ileriye taşımaktadır. Bugün Erciyes Üniversitesi; 41 bini aşkın öğrencisi, 4 bin 600'ün üzerinde personeli ve 2 bini aşkın akademisyeniyle 50 bini aşan büyük bir yaşam ekosistemidir. Bu büyük yapı; eğitim, araştırma, sağlık, kültür, sanat, spor ve toplumsal katkı alanlarında her gün yeniden üreten dinamik bir şehir gibidir" dedi. Mezunlar ile bağlarını güçlendirmeye önem verdiklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun; "Sizler, Erciyes Üniversitesi'nin geçmişi ile geleceği arasında kurulan en güçlü köprüsünüz. Bugün ülkemizin ve dünyanın farklı noktalarında; kamuda, özel sektörde, akademide, sağlıkta, sanayide, hukukta, mühendislikte, eğitimde, iletişimde, sanatta ve daha birçok alanda Erciyes Üniversitesi mezunlarının emeği, imzası ve başarı hikayesi var. Sizin başarılarınız, bizim en büyük gurur kaynaklarımızdan biridir.Bir üniversitenin gerçek etkisi, mezunlarının hayata kattığı değerle ölçülür. Biz Erciyes Üniversitesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Çünkü her biriniz, bu üniversitenin adını, kültürünü ve değerlerini bulunduğunuz yere taşıyorsunuz. Bu nedenle mezunlarımızla bağlarımızı güçlendirmeyi çok önemsiyoruz. Mezunlar Günü'nü yalnızca bir buluşma değil; hafızamızı tazeleyen, bağlarımızı güçlendiren ve geleceğe birlikte bakmamızı sağlayan kıymetli bir gelenek olarak görüyoruz. Biz istiyoruz ki bu bağ hiç kopmasın. Mezunlarımız kampüslerine dönsün, öğrencilerimizle buluşsun, tecrübelerini paylaşsın, üniversitemizin gelişim yolculuğuna katkı sunsun. Çünkü güçlü üniversiteler, güçlü mezun ağlarıyla geleceğe yürür" diye konuştu. ERÜ'nün hayırsever üniversitesi olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Prof. Dr. Altun, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Kayseri'nin köklü hayırseverlik geleneği, üniversitemizin gelişiminde her zaman özel bir yere sahip olmuştur. Bu şehirde bilime, eğitime, sağlığa ve gençliğe yapılan katkılar; yalnızca bugüne değil, geleceğe bırakılmış kalıcı imzalardır. Biz bu emaneti büyütmek, bu güvene layık olmak ve Erciyes Üniversitesi'ni daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Bugün burada sizlerle bir arada olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu kampüs sizin eviniz. Bu üniversite sizin üniversiteniz. Burada atılan her yeni adımda, açılan her yeni kapıda, yükselen her başarıda sizlerin de izi var. Erciyes Üniversitesi olarak geçmişten aldığımız güçle, bugün daha kararlı, daha üretken ve daha umutlu bir şekilde geleceğe yürüyoruz."

Mezunlar tarafından yapılan konuşmalarda ise Afşın Alper Cerit, Güler Şanlı Öztürk, Ergül Ünal ve Bekir Padar da öğrencilik hatıralarından bahsederek, bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlik dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından mezuniyetinin 40., 35., 30., 20. ve 10. yılını geride bırakan mezunlara sertifika verilerek, hatıra fotoğrafı çekildi. Farklı fakültelerden mezunların yeniden bir araya geldiği etkinliğin ikinci bölümünde ise ERÜ Merkez Yemekhanesi'nde mezunlara özel öğle yemeği ikramında bulunuldu. Öğrenci gruplarının konserleri, fakültelerin tanıtım stantları, öğrenci toplulukları ve ERÜ Mağaza noktasının mezunlarla buluştuğu etkinlikte, Rektör Prof. Dr. Altun, mezunlar ile yakından ilgilenerek, sohbet etti.

Kurulan stantları da tek tek ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, öğrenciler ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ