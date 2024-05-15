ERÜ'de 'Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika
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ERÜ'de 'Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi

ERÜ\'de \'Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik\' konulu konferans düzenlendi

Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulamalar Merkezi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik' konulu konferansa, çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı. Konferansta, aile ve gençlik üzerindeki etkileri ele alındı ve ailenin önemi vurgulandı.

15.05.2024 18:34
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar ve Uygulamalar Merkezi tarafından 'Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi.

Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kamil Cihan'ın katılımıyla gerçekleşen konferansa konuşmacı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse katıldı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi olarak sadece eğitim odaklı olmadıklarını belirterek, "Bu program, gençlerin dikkatini çekmek ve sadece kendi kariyerleri için değil, yapacakları planlamalarda hayatlarına yön vermek ve onlara destek olmak için düzenlediğimiz programlardan biri. Bundan sonraki süreçlerde aile, toplum ve gençlerin kendilerine yön vermesi son derece önemli süreçler olarak karşımıza çıkacağından, ben bu tür programların sayısının artması taraftarıyım. Farklı başlıklarda konular üzerine alanında duayen isimleri öğrencilerle buluşturduğu için ERUSAM'a, aradığımızda davetimizi geri çevirmediği için Prof. Dr. Saffet Köse'ye ve etkinlikte emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

ERUSAM olarak düzenli toplantılar yaparak hem gençleri hem de toplumu aydınlatmayı kendilerine şiar edindiklerini, bu çerçevede yüz yüze 6., çevrimiçi ile birlikte toplam 12. toplantıyı gerçekleştirdiklerini belirten Erciyes Üniversitesi Stratejik Araştırmalar ve Uygulamalar Merkezi Müdürü Doç. Dr. Can Deveci, "Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik" başlıklı son toplantıda, son 10 yıldır etkisi yakından hissedilen özellikle İstanbul'un doğusundan itibaren düşünülebilecek, gençleri ve aileleri şekillendirmeye başlayan bir medeniyet krizinden bahsedileceğini söyledi.

Nazik ev sahipliği için Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Saffet Köse ise "Aile bozulduğunda her şey bozulmuş oluyor. Bu nedenle aileyle uğraşanlar şu ana kadar aslında çok stratejik bir kurumu tespit etmiş oldular ve maalesef egemen güçlerin böyle bir projesi var. İsrail güçleri Gazze'ye ne yapıyorsa şu anda egemen güçler aileye aynı şeyi yapıyor" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ'de 'Uluslararası Medeniyet Krizinde Aile ve Gençlik' konulu konferans düzenlendi - Son Dakika

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