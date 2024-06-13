Erciyes Üniversitesi, THE 2024 Yılı Etki Sıralamasında Başarı Gösterdi - Son Dakika
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Erciyes Üniversitesi, THE 2024 Yılı Etki Sıralamasında Başarı Gösterdi

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan 2024 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önemli bir başarı elde etti. ERÜ, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun veriler sağlayarak 17 kategoride yer aldı ve dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi.

13.06.2024 08:42
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Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2024 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2024 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) önemli bir başarı gösterdi.

Dünyada 121 ülkeden 1963 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada ERÜ 301-400 aralığında yer alırken, ulusal sıralamada ise Ege Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi ile birlikte 9. sırada ve devlet üniversiteleri içinde ise 7. sırada yer aldı.

ERÜ THE 2024 Yılı Etki Sıralamasında bütün başlıkları kapsayacak şekilde 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi için veri sağlamıştır.

Yayınlanan sonuçlara göre ERÜ, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" kategorisinde dünyada 98. sırada, "İklim Eylemi" kategorisinde dünyada 101-200 aralığında ve "Karada Yaşam" kategorisinde dünyada 101-200 aralığında yer alarak önemli bir başarı gösterdi. Buna göre üniversitemiz bu 3 kategoride dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi THE 2023 Yılı Etki Sıralama sonuçları ile karşılaştırıldığında "Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam", "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme", "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" ve "Amaçlar İçin Ortaklıklar" olmak üzere 4 kategorilerinde yükseliş gösterdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erciyes Üniversitesi, THE 2024 Yılı Etki Sıralamasında Başarı Gösterdi - Son Dakika

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