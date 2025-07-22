Erciyes Üniversitesinde Mezuniyet Sevinci

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi 38. Dönem mezunlarını verdi. Mezuniyet töreninde 421 öğrenci mezun olma sevinci yaşadı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi mezuniyet töreni Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törene; Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok, Yabancı Diller Yüksek Okul Müdürü Prof. Dr. Bilal Genç, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Atabey Kılıç, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özen Tok; öğrencilerin zorlu sınavlarla, uykusuz gecelere gösterdikleri azim ve emekleri için tebrik ederek; "Sevgili mezunlarımız; araştırma üniversitesi olan Erciyes Üniversitesinin köklü fakültelerinden biri Edebiyat Fakültemizin öncelikli hedefleri arasında, alanında nitelikli mezunlar vermek yer almaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için sizlerin, mesleğinizin gerektirdiği yetkinlik ve donanıma haiz, kendinizle ve çevrenizle uyumlu, bağımsız araştırma yapma kabiliyetine sahip, aklı ve bilimi rehber edinen bireyler olarak yetişmeniz için azami gayret gösterilmiştir. Sizleri de zorlu sınavlarla, uykusuz gecelerden ve bitmeyen proje, seminer ve ödevlerle dolu bu süreçte gösterdiğiniz azim, sabır ve tüm emekleriniz için tebrik ederim. Saygıdeğer velilerimiz; büyük emeklerle ve özveriyle yetiştirdiğiniz evlatlarınız, sizlerden aldıkları maddi ve manevi destek sayesinde azimle çalışarak bu mertebeye ulaşmış bulunmaktadırlar. Sizlerin de bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız, evlatlarınız kadar kıymetlidir. Bunun için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmeyi vazife telakki ediyorum. Sevgili gençler; öğrencimiz olarak fakültemize adım attığınız ilk günlerden bugüne kadar gösterdiğiniz azim, kararlılık ve çalışma disipliniyle bugün meslektaşlarımız olarak ayrılıyorsunuz. Sizleri fakültemizden mezun ederek uğurlarken, cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' sözüyle hareket etmeliyiz. Mezuniyetinizi tekrar tebrik ediyor, başarılı bir meslek hayatı, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise; eğitim öğretim faaliyetlerinin sadece diploma almak olmadığını belirterek; "Üniversite olarak görevimiz sadece bulunduğu şehri değil, ülkesine ve tüm insanlığa hizmet etmektir. Biz bu alanda da sağlıktan mühendisliğe, özellikle sosyal bilimlerden ziraat alanlarına kadar etkili çalışmalar yapmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz. Veliler evladınızı, canınızın bir parçasını bize emanet etmiştiniz. Bizler de onları güzel bir meslek sahibi olarak sizlere bugün teslim etmiş olacağız. Tabii aile önemli bir parametredir. Toplumun en temel taşıdır. Ailenin bütünlüğü, birliği, sağlıklı aile süreçleri aslında toplumun gelişimine de çok büyük katkılar sağlar. O nedenle ben, sizlerin emeğinin ödenemeyeceğinden yanayım. Sizlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Sevgili gençler; eğitim öğretim faaliyetleri, diplomayı almak için yapılan belirli bir zaman dilimindeki çalışmalar değildir. Siz ömür boyu çalışmaya, kendinizi geliştirmeye ve özellikle ülkenize katkı sağlamaya devam etmek zorundasınız. Biz sizlerin kariyer planlamanız için gerekli argümanları, altyapıyı sizlere aktarmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçler artık sizin ellerinizde. Siz bu çalışmalarınızı devam ettirdiğiniz sürece aranan birisi olmanız son derece önemlidir. Seçilen birisi olmanız, sizi bazı konuları seçen konumunda olabilmeniz, sizin bu gayretli çalışmalarınızın devamında sizin ününüz olacaktır. Ben bu süreçte sağlık, sıhhat içerisinde yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını, güzel bir meslek hayatı geçirmenizi, hayatla barışık, dolu dolu süreçler yaşamanızı arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Edebiyat Fakültesi 1.'si Tarih bölümü öğrencisi Muhammet Fatih Balkış'a, Rektör Prof. Dr. Altun tarafından diploma ve plaketi takdim edildi. Bölüm 1.'si Muhammet Fatih Balkış'ın kütüğe ismini çakmasının ardından diğer mezun olan öğrencilerin diplomaları verildi. Tören; öğrencilerin kep atması ile son buldu. - KAYSERİ