Erdek'te müftülük resmi nikah hizmetini sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdek'te müftülük resmi nikah hizmetini sürdürüyor

Erdek\'te müftülük resmi nikah hizmetini sürdürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde İlçe Müftülüğü bünyesinde evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik resmi nikah hizmeti sürdürülüyor. Müftülük hizmet binasında kıyılan nikahın ardından yeni evlenen çiftlere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından seçilen aile konulu eserler armağan ediliyor.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde evlilik hazırlığındaki çiftlere yönelik resmi nikah hizmeti sürdürülüyor. Müftülük hizmet binasında gerçekleştirilen nikah merasimlerinde çiftlerin resmi işlemleri tamamlanırken, yeni evlenen çiftlere Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından seçilen aile konulu eserler armağan ediliyor.

Erdek İlçe Müftülüğü hizmet binasında düzenlenen resmi nikah merasimleri kapsamında bir çift daha dünyaevine girdi. Çiftin nikah akdi, Erdek İlçe Müftüsü Doğan Eygün tarafından gerçekleştirildi. Evlilik hazırlığındaki çiftlerin resmi nikah işlemlerinin ilgili mevzuat kapsamında müftülük bünyesinde tamamlandığı uygulama kapsamında, nikah merasimleriyle birlikte aile kurumunun önemine yönelik mesajlar da veriliyor.

-Çifte aile konulu eserler hediye edildi

Nikah merasiminin ardından yeni evlenen çifte, evlilik hayatlarında rehberlik etmesi ve aile kurumunun önemine dikkat çekilmesi amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasından seçilen aile konulu eserler hediye edildi. Merasim sırasında yapılan konuşmada, evlilik hayatının sevgi, saygı, sadakat ve karşılıklı sorumluluk temelinde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi. Ailenin toplumun temel yapı taşlarından biri olduğu vurgulanırken, çifte kurdukları yuvanın huzur, mutluluk ve bereket içerisinde sürmesi temennisinde bulunuldu.

Erdek İlçe Müftülüğü tarafından sürdürülen resmi nikah hizmetiyle vatandaşların resmi işlemlerini tamamlamalarının yanı sıra aile hayatının manevi ve sosyal boyutlarına ilişkin mesajların paylaşıldığı bir ortamda nikah akitlerini gerçekleştirmeleri sağlanıyor.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Balıkesir, Müftülük, Evlilik, Erdek, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdek'te müftülük resmi nikah hizmetini sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez açıkladılar ABD, uzaya silah konuşlandırdı İlk kez açıkladılar! ABD, uzaya silah konuşlandırdı
Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi Balkondan düşen 62 yaşındaki adam yaşamını yitirdi
UEFA kararını verdi Türkiye’nin iki final başvurusu da kabul edilmedi UEFA kararını verdi! Türkiye'nin iki final başvurusu da kabul edilmedi
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı Kendini MİT görevlisi olarak tanıtıp, 1,5 milyonluk döviz ve ziynet eşyası isteyen şüpheli tutuklandı
Utanç davasında karar çıktı 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti Utanç davasında karar çıktı! 65 yaşındaki kadına cinsel saldırıda mahkeme cezayı kesti

08:40
Arda Güler, Mourinho’yu bin pişman etti Real Madrid’i galibiyete taşıdı
Arda Güler, Mourinho'yu bin pişman etti! Real Madrid'i galibiyete taşıdı
08:38
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
Kadın polisi kucağına alıp döndürdü! Tepki çeken görüntülere ağır yaptırım
08:25
Kadir İnanır’ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor Yüklü mirasının sahibi belli olacak
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak
07:51
MİT’ten “Aydo Yazılım“ şirketine operasyon Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında
MİT'ten "Aydo Yazılım" şirketine operasyon! Firma sahibi dahil 5 kişi gözaltında
07:32
Döner, sucuk, köfte Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak
Döner, sucuk, köfte! Tüm kurallar sil baştan değişti, artık bu ifadeler yasak
07:15
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu “Öcalan’a villa verilecek“ iddiasına yanıt
Bahçeli günler süren sessizliğini bozdu! "Öcalan'a villa verilecek" iddiasına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 08:55:55. #7.12#
SON DAKİKA: Erdek'te müftülük resmi nikah hizmetini sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement