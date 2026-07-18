Erdek'te Tarım Hasarı Tespiti Devam Ediyor

Sefer TALAY

(BALIKESİR) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtına ve dolu yağışının tarım alanlarında yol açtığı zararın belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, hasar tespit çalışmaları kapsamında tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Düzgün, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Marmara Birlik Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Görüşmede, kooperatifin faaliyetleri ile fırtına ve dolu yağışının zeytin ağaçlarında oluşturduğu zarar ve hasar tespit süreci değerlendirildi.