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Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu - Son Dakika

Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu

30.09.2021 13:56
Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu, System.String[]

Erdek Muhtarlar Derneği'nin ilk genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına kurucu başkan ve Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan seçildi.

Erdek Muhtarlar Derneği'nin ilk genel kurulunda yönetim kurulu başkanlığına kurucu başkan ve Sahil Mahallesi Muhtarı Semra Baycan seçildi.

Erdek Muhtarlar Derneği 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı'nın divan başkanlığında yapılan genel kurula, Erdek Muhtarlar Derneği üyelerinin yanı sıra siyasi parti teşkilatları da katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması ardından başlayan genel kurulun açış konuşmasını yapan Erdek Muhtarlar Derneği Başkanı Semra Baycan, 29 Aralık 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda üye çoğunluğunun kararı ve oy çokluğuyla Türkiye Muhtarlar Derneği Erdek Şubesi'nin fesih kararı alınarak, Erdek Muhtarlar Derneği kurulumunun ilk adımının tüm muhtarların katılımı ile atıldığını söyledi.

Muhtarlarımızı birlik ve beraberlik içinde aynı çatı altında toplamayı amaçlayan Erdek Muhtarlar Derneği'nin Ali Aydın, Hasan Gedik, İsmail İşler, Yusuf Ay, Nihat Karışık ve Deniz Kıran ile 17 Nisan 2021 tarihinde kurulduğunu hatırlatan Baycan, bugün 25 üye sayısına sahip derneğin 1. Olağan Kongresi'nin yapıldığını belirtti. Konuşmanın ardından yapılan seçimde; Merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının katıldığı genel kurulda 24 oy alan ve başkanlığa yeniden Semra Baycan seçilirken, yönetim kurulunda Ali Aydın, Hasan Gedik, İsmail İşler, Yusuf Ay, Nihat Karışık ve Deniz Kıran seçildi. - BALIKESİR

Hizb-i İslami Partisi, Türkiye, Aralık, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdekli Muhtarlardan Baycan'a güvenoyu - Son Dakika


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