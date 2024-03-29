Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi - Son Dakika
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Yerel

Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi

Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri\'nde iftar verdi

Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.

29.03.2024 11:10  Güncelleme: 11:18
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Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç programda yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programında konuşan Erdem Karakoç, Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu, bu nedenle bölücülüğe ve her türlü emperyalizme karşı çıktığını belirtti. Nihal Atsız'ın bir şiirini okuyarak sözlerine devam eden Karakoç, şöyle konuştu:

"Ne Kafkaslımızı, ne Balkanlımızı, ne Güneydoğulumuzu ne de Kuzey Afrikalımızı ayrı görmedik. Birlikten yana olduk. Devleti bu birlikle kurduk. Bugün kavga sağcılar ve solcular arasında, laikler ve laik olmayanlar arasında yapılmıyor. Batılı merkezlerden beslenen mandacı zihniyetle buna direnen Türk milleti arasında yaşanmaktadır."

Alparslan Türkeş'in yetiştirdiği bir nesil olduklarını belirten Karakoç, Mümtaz Turhan, Erol Güngör ve Seyit Ahmet Arvasi gibi büyük fikir adamlarının eserlerini okuyarak neyin mücadelesini verdiklerini öğrendiklerini, dost kimdir, düşman kimdir bunu iyi bellediklerini söyledi. Karakoç, "Türk milliyetçileri her türlü mandacı ve art niyetli girişimlere izin vermemiştir, vermeyecektir. Batı'dan destek alan Türk düşmanı, Firavunca planları bozmuştur yine bozacaktır" dedi.

"Ülkücü davasına sevdalıdır"

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Orhan Çakıroğlu, Ülkücünün kim olduğunu ve neyin kavgasını verdiğini anlattı. Ülkücünün ömrünü Peygamberimize adadığını, Turan davasını Peygamberimizin yoluyla aydınlattığını ifade eden Çakıroğlu, "Ülkücü kendi nefsini yok etmek için yola çıkmıştır. Ülkücü Allah dedi mi bir daha geri dönmez. Bu yolda ya öldürür ya da ölür" diye konuştu.

Eski MHP Milletvekili Ahmet Çakar ise sözlerine her Ülkücünün bir hikayesi olduğunu belirterek başladı. Türk milletinin bekası için mücadele verdiklerini ve bunu başardıklarını anlatan Çakar, "Mesele vatan, din ve millettir. Alparslan Türkeş bu mukaddes davaya bağlı bir nesil yetiştirdi" ifadelerini kullandı.

Yazar Mahmut Yıldırım da eğitimin önemine değindiği konuşmasında, Ülkücülerin neyin mücadelesini verdiğini anlattı ve Ülkücülerin nerede nasıl davranacağını bilen şuurlu bir nesil olduğunu söyledi.

İftar programında ayrıca, Hayrettin Alp bir şiir okudu, İsmet Koçak, Mustafa Can ve Perihan Durmaz da kısa konuşmalar yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi - Son Dakika

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