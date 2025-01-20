Erdemli Belediyesi Dar Gelirlilere Lokanta Açtı - Son Dakika
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Yerel

Erdemli Belediyesi Dar Gelirlilere Lokanta Açtı

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MHP'li Erdemli Belediyesi, dar gelirli vatandaşlar için Erbel Lokantası'nı açarak yemek paylaşımını teşvik etti. Belediye Başkanı Mustafa Kara, bu hizmetin önemine vurgu yaptı ve gelecekte daha fazla lokanta açmayı hedeflediklerini belirtti.

20.01.2025 16:02  Güncelleme: 16:08
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(MERSİN) - CHP'li belediyelerin ardından MHP'li Erdemli Belediyesi de dar gelirliler için belediye lokantası açtı. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemlimize bugün güzel bir hizmeti kazandırdık. Bizim kültürümüzde yemek paylaşmayı ifade etmektedir. Bu nedenle bu hizmeti çok önemsiyoruz" dedi.

CHP'li belediyelerin açtığı kent lokantaları ile CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesinin açtığı Mahalle Mutfakları başta emekliler ve öğrenciler olmak üzere her gün binlerce vatandaşa hizmet veriyor. Belediyelerin bu yatırımları ilçe belediyelerine örnek oldu. MHP'li Erdemli Belediyesi Erbel Lokantası adı verilen Erdemli'nin ilk belediye lokantasını açtı.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu'nun da katıldığı açılış töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemlimize bugün güzel bir hizmeti kazandırdık. Bizim kültürümüzde yemek yemek paylaşmayı ifade etmektedir. Bu nedenle bu hizmeti çok önemsiyoruz. Allah izin verirse hem Erdemli hal bölgesine hem sanayi sitesine hem de adliye bölgesine hizmet edecek ikinci lokantamızı da hizmete açacağız. İnşallah sahil kısmına da Erbel kafeyi yaz dönemine kadar açmış olacağız. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Erdemli Belediyesinin kent lokantasında 3 çeşit sıcak yemek 80 liradan satışa sunulacak. Hafta içi her gün 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hizmet verecek olan lokantada günlük 2 bin kişilik yemek çıkarılması hedefleniyor.

Erdemli Belediyesi Dar Gelirlilere Lokanta Açtı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Erdemli Belediyesi Dar Gelirlilere Lokanta Açtı - Son Dakika

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