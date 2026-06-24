Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu - Son Dakika
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Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu

Erdemli Belediyesi Hilal Kart\'ı hizmete sundu
24.06.2026 10:52
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Mersin Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın lansmanı yapıldı. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve yerel esnafa katkı sunulması hedefleniyor.

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli sosyal destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hilal Kart'ın lansmanı gerçekleştirildi. Proje ile sosyal yardımların daha etkin hale getirilmesi ve aynı zamanda yerel esnafa da katkı sunulması amaçlanıyor. Erdemli Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hazırlanan Hilal Kart Sosyal Destek Programı'nın lansmanı, Erdemli Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Hilal Kart uygulamasıyla belediyenin yapacağı sosyal inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara düzenli destek sağlanacak.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARA DÜZENLİ DESTEK SAĞLANACAK

Hilal Kart uygulaması kapsamında Erdemli Belediyesi tarafından yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar destekten yararlanabilecek. Program kapsamında birinci derecede sosyal destek alacak vatandaşlara aylık 2 bin TL, ikinci derecede sosyal destek alacak vatandaşlara ise aylık 1.500 TL tutarında destek verilecek. Sosyal yardımların daha düzenli, planlı ve etkin şekilde ulaştırılmasını hedefleyen uygulama ile ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını daha kolay karşılaması amaçlanıyor. Hilal Kart sayesinde belediye desteklerinin hızlı ve daha erişilebilir bir yapıya kavuşması bekleniyor. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, lansmanda yaptığı konuşmada sosyal destek konusunu önemsediklerini belirterek, "Hilal Kart, dar gelirli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için düşünmüş sosyal destek kartıdır" dedi.

KARA: HİLAL KART ERDEMLİ'NİN DAYANIŞMA RUHUNUN YANSIMASIDIR

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, Hilal Kart'ın ilçedeki dayanışma kültürünü güçlendirecek önemli bir sosyal destek projesi olduğunu söyledi. Kara, "Hilal Kart Erdemli'nin dayanışma ruhunun yansımasıdır" diyerek projenin sosyal belediyecilik anlayışıyla hazırlandığını ifade etti. Başkan Kara, "Hilal Kart sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, belediyemiz tarafından sağlanan sosyal desteklerden daha hızlı, daha kolay ve daha efektif yararlanabilecek. Peki bu karttan kimler yararlanacak? Belediyemiz tarafından yapılacak sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşlar bu karttan yararlanabilecek" diye konuştu. Sürdürülebilir ve daha planlı bir sosyal destek anlayışını hedeflediklerini belirten Kara, Hilal Kart uygulamasıyla belediye yardımlarının belirlenen ihtiyaç gruplarına düzenli şekilde ulaştırılacağını kaydetti.

HİLAL KART YEREL ESNAFA DA KATKI SUNACAK

Hilal Kart projesinin yalnızca ihtiyaç sahibi vatandaşları değil, aynı zamanda yerel ekonomiyi de destekleyeceğini belirten Başkan Kara, kartlara yüklenen bakiyelerin Erdemli'de anlaşma sağlanan yerel işletmelerde ve marketlerde kullanılabileceğini söyledi. Kara, "Bu projenin bir başka önemli yönü de yerel ekonomiye sağlayacağı katkıdır. Kartlarımıza yüklenen bakiyeler Erdemli'mizde anlaşma sağlanan şimdilik 12 yerel işletmelerde, marketlerde kullanılabilecek. Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız desteklenirken, esnafımız da kazanacaktır. Yani Hilal Kart ile aynı anda hem sosyal dayanışmayı hem de yerel kalkınmayı güçlendirmiş olacağız" ifadelerini kullandı. Hilal Kart Sosyal Destek Programı ile Erdemli'de ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarına destek verilmesi, sosyal yardımların daha etkin yönetilmesi ve yerel esnafın ekonomik olarak desteklenmesi hedefleniyor. Programın ilçede dayanışma kültürünü güçlendirmesi bekleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu - Son Dakika

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