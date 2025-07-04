Erdemli Belediyesi Yaz Spor Okulları 13 Branşta Eğitim Vermeye Başladı

Mersin'in Erdemli Belediyesi Yaz Spor Okulları 13 farklı branşta eğitimlere başladı.

Erdemli Belediyesinin sıfır rakımdan Torosların zirvesine kadar uzanan modern spor tesisleriyle, her yaştan vatandaşı sporla buluşturmaya devam ettiği bildirildi. Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Spor Koordinasyon Merkezinin, bu yaz da geleneksel yaz spor okulları kapsamında 13 farklı branşta eğitimler sunuyor. 6-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen ücretsiz kurslar, futbol, voleybol, basketbol, tenis, yüzme, tekvando, karate, okçuluk, bocce, kickboks, muay thai, badminton ve floor curling gibi pek çok branşı kapsıyor. Genç yeteneklerin tatillerini sporla değerlendirmeleri ve ilgi alanlarını keşfetmeleri hedefleniyor.

Eğlence, disiplin ve fiziksel gelişimin bir araya geldiği yaz spor okulları sayesinde çocukların hem sağlıklı bireyler olarak gelişmesi hem de sosyal yönlerinin güçlenmesi de amaçlanıyor. Kayıtların yoğun ilgi gördüğü bu programla Erdemli Belediyesinin, sporun birleştirici ve geliştirici gücünü çocuklarla buluşturmayı sürdürdüğü bildirildi.

Ücretsiz kurslara katılmak isteyenlerin, Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne müracaat edebildiği ifade edildi. - MERSİN