Erdemli'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdemli'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim

Erdemli\'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim
18.03.2026 16:10  Güncelleme: 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde zabıta ekipleri, gıda işletmelerinde hijyen ve saat denetimleri yaparak, vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzurlu geçirmesini sağlamak amacıyla uyarılarda bulundu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri Ramazan Bayramı öncesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesi amacıyla yaptığı kontrollerde, özellikle gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler mercek altına alındı. Ekipler, fırınlar, pastaneler, kuruyemiş ve tatlı imalathanelerinde hijyen kuralları, ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri ve gramaj uygunluğu gibi konularda incelemelerde bulundu. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapıldı.

Vatandaşların bayramı sağlıklı ve huzurlu geçirmeleri için çalıştıklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Hemşerilerimizim Ramazan Bayramı'nı sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirmesi bizim en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda zabıta ekiplerimiz denetimlerini titizlikle sürdürmektedir. Esnafımızdan da kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.

Denetimlerin bayram süresince de aralıksız devam edeceği bildirilirken, hem esnafa hem de vatandaşlara kurallara uyma konusunda hassasiyet çağrısında bulunuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdemli'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: Erdemli'de zabıta ekiplerinden bayram öncesi denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.