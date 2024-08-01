Erdemli'de Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Çocuklara Forma ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı - Son Dakika
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Erdemli'de Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Çocuklara Forma ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Erdemli\'de Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Çocuklara Forma ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı

Mersin Erdemli'de düzenlenen etkinlikte ücretsiz spor kurslarına katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı. Ayrıca aileler için çeşitli yarışmalar düzenlendi. Erdemli Belediyesi'nin spora ve sporcuya destek verme çalışmaları devam ediyor.

01.08.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Mersin Erdemli'de ücretsiz spor kurslarına katılan çocuklara forma ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı. Etkinlik çerçevesinde aileler için çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı ve penaltı atma yarışları düzenlendi. Heyecan dolu anların yaşandığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Erdemli Belediyesi spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. 6-15 yaş aralığını kapsayan spor kurslarına katılan öğrencilere forma ve çeşitli spor malzemeleri dağıtıldı. Erdemli Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne bağlı uzman ekip tarafından verilen spor eğitimlerinde 5 binin üzerinde öğrenci sporun her dalında eğitim görüyor. Kursların verildiği ve koordine edildiği yerlerden biri olan Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara öğrencilere forma dağıttı, yarışmalarda dereceye giren velilere hediyelerini takdim etti.

"Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel"

Yapılan etkinliklerle her daim sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, sporun her dalında eğitim verdiklerini söyledi.

Başkan Kara, "13 farklı branşta 5 binin üzerinde öğrenciye yaz kursları verdik. Öğrencilerimiz tabi mutlu bu eğitimden. Aileleri de mutlu. Bugün aileleri ile birlikteydik. Onlarla birlikte yarışmalar düzenledik. Güzel bir etkinlik oldu. Tabi çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onların mutluluğu bizim enerjimize enerji katıyor. Onlarla bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Anne ve babalar birlikte yumurta taşıma yarışması yaptı. Çuval yarışması yaptı. En son penaltı atımı yarışması yaptılar. Aileler de eğlendi, çocuklar da eğlendi. Bizler de eğlendik" diye konuştu.

"Çocuklar sporla sağlıklı büyüyor"

Programa gelen veliler ise çocuklar kadar heyecan dolu anlar yaşadı. Çuval ve yumurta yarışı ile kıyasıya yarışan veliler hem eğlendi hem eski günlere gitti. Penaltı yarışları ile de heyecan zirve yaptı.

Spor kurslarının çocukların gelişimleri için güzel bir hizmet olduğunu ifade eden velilerden Belgin Demirbaş,"Bir kızım ve bir oğlum var. Kızım ve oğlum tenis, okçuluk ve basketbol kurslarına katılıyorlar. Kendi yaş gruplarında arkadaşlarıyla yaz tatilini güzel vakit geçiriyorlar. Hem sağlıklı büyümeleri açısından hem de gelişimleri açısından Belediyemize bu desteklerinden dolayı antrenörlerimize bu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Erdemli Belediyesi'nin spora verdiği desteğin memnuniyet verici olduğunu vurgulayan velilerden Selin Dokuzoğlu," Biz buralı değiliz, Hataylıyız. Hatay'dan geldik buraya depremden sonra. Ben Erdemli Belediyesi'nin bu anlamda desteğini tebrik ediyorum. Çok da teşekkür ediyorum. Mustafa Kara gerçekten çok iyi çalışıyor. Çocuğuma hem büyük bir teselli oldu hem de spor dalında ilerlemesi için bir başlangıç oldu" diye konuştu.

Spor malzemelerini alan çocuklar ise yaşadıkları mutluluğu dile getirerek teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erdemli'de Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Çocuklara Forma ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdemli'de Ücretsiz Spor Kurslarına Katılan Çocuklara Forma ve Spor Malzemeleri Dağıtıldı - Son Dakika
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