Erdemli'de Yüzlerce Çocuk Tiyatro Festivaliyle Eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erdemli'de Yüzlerce Çocuk Tiyatro Festivaliyle Eğlendi

Erdemli\'de Yüzlerce Çocuk Tiyatro Festivaliyle Eğlendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen tiyatro festivalinde, kırsal mahallelerden gelen yüzlerce çocuk, ilk defa tiyatro izleyerek eğlenceli anlar yaşadı. Festival boyunca çocuklar, tiyatro gösterimleri, yüz boyama ve mini disco gibi aktivitelerle eğlendi.

14.10.2024 09:30  Güncelleme: 09:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde yüzlerce çocuk tiyatro festivalinde gönüllerince eğlendi. Erdemli Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün süren festivalde kırsal mahallelerden otobüsle getirilen yüzlerce çocuk ise ilk kez tiyatro izledi.

Erdemli Belediyesi sıfır rakımdan Toroslar'ın zirvesine kadar yüzlerce çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Erdemli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro festivaline, daha önce tiyatro ile buluşmamış yüzlerce çocuk kırsal mahallelerden alınarak getirildi. Burada çocuklar sahnedeki renkli ve eğlenceli performanslarla unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklar tiyatronun yanı sıra yüz boyama, mini disco, buble balon show ile gönüllerince doyasıya eğlendi.

Tiyatroya gidemeyen çocuklar için tiyatroyu çocukların ayağına getireceğinin sözünü veren Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün güzel bir tiyatro izleyeceksiniz. İnşallah yakın zamanda okullarınızda da bu tiyatroyu arkadaşlar size getirecek, sizinle birlikte olacaklar. O zaman diliminde ben de yine sizin okulunuzda sizleri ziyaret edeceğim. Bugün eğlenceli bir gün geçirelim hep birlikte" dedi.

Tiyatroya ilk kez gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Gayenur Cırıklı, "Bizim için tiyatro hazırlanmış, biz de gideceğiz. İlk defa gidiyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

Öğrencilerden Alaattin Ege Akar ise ilk defa tiyatro izleyeceğini belirtirken Ecrin Yakar, "Çok mutluyum herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını anlattı.

Tiyatro için çok heyecanlı olduğunu aktaran Veysel Can Çakır, "Mutlu ve heyecanlıyım otobüse de binmek için can atıyorum" şeklinde konuştu.

Tiyatro sonrasında duygularını anlatan öğrencilerden Emine Tat, "İlk defa tiyatro izledim, çok güzeldi, eğlenceliydi, keyifliydi" derken Burcu Kale, "Tiyatro için çok teşekkür ederim ilk defa geliyorum. Kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Müzikli eğlenceyi çok güzel bulduğunu dile getiren Ayşe Yılmaz da, "Çok güzel oldu, böyle müzikle dinledik çok da güzel bir gösteri vardı. Çok güzel bir gösteri oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, Erdemli, mersin, Yerel, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdemli'de Yüzlerce Çocuk Tiyatro Festivaliyle Eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:35 Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı Bankalar limit düşürme talebinde bulunan müşterilerine mesaj atmaya başladı
08:48 Hüseyin Çelik’ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler Hüseyin Çelik'ten 3. madde tartışması başlatan Numan Kurtulmuş için çok sert sözler
08:23 Türkiye’nin tekstil devi konkordato ilan etti Türkiye'nin tekstil devi konkordato ilan etti
08:00 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 2 hafta sonra yeniden toplanıyor
07:15 Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf’un depolarını kapattığı ortaya çıktı Domuz eti skandalıyla gündemde olan Köfteci Yusuf'un depolarını kapattığı ortaya çıktı
15:55 Dusan Tadic, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Dusan Tadic, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
15:51 İran’da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti İran'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti
15:35 Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş Cani Semih Çelik ve İkbal Uzuner surlardaki gizli odada tam 4 saat geçirmiş
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Ankara’da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti Ankara'da yaşanan trafik kazasında AK Parti Gençlik Kolları üyesi Betül Önderoğlu hayatını kaybetti
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
14:38 Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu Kulüp başkanı borcu açıkladı, yumruklar havada uçuştu
14:23 Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti Çöpe attığı milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin için belediyeyi dava etti
14:18 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 10:11:28. #1.13#
SON DAKİKA: Erdemli'de Yüzlerce Çocuk Tiyatro Festivaliyle Eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.