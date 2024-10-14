Erdemli\'de Yüzlerce Çocuk Tiyatro Festivaliyle Eğlendi

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yüzlerce çocuk tiyatro festivalinde gönüllerince eğlendi. Erdemli Belediyesi tarafından organize edilen ve 3 gün süren festivalde kırsal mahallelerden otobüsle getirilen yüzlerce çocuk ise ilk kez tiyatro izledi.

Erdemli Belediyesi sıfır rakımdan Toroslar'ın zirvesine kadar yüzlerce çocuğu tiyatro ile buluşturdu. Erdemli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tiyatro festivaline, daha önce tiyatro ile buluşmamış yüzlerce çocuk kırsal mahallelerden alınarak getirildi. Burada çocuklar sahnedeki renkli ve eğlenceli performanslarla unutulmaz anlar yaşadı. Çocuklar tiyatronun yanı sıra yüz boyama, mini disco, buble balon show ile gönüllerince doyasıya eğlendi.

Tiyatroya gidemeyen çocuklar için tiyatroyu çocukların ayağına getireceğinin sözünü veren Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün güzel bir tiyatro izleyeceksiniz. İnşallah yakın zamanda okullarınızda da bu tiyatroyu arkadaşlar size getirecek, sizinle birlikte olacaklar. O zaman diliminde ben de yine sizin okulunuzda sizleri ziyaret edeceğim. Bugün eğlenceli bir gün geçirelim hep birlikte" dedi.

Tiyatroya ilk kez gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden öğrencilerden Gayenur Cırıklı, "Bizim için tiyatro hazırlanmış, biz de gideceğiz. İlk defa gidiyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

Öğrencilerden Alaattin Ege Akar ise ilk defa tiyatro izleyeceğini belirtirken Ecrin Yakar, "Çok mutluyum herkese teşekkür ederim" diyerek duygularını anlattı.

Tiyatro için çok heyecanlı olduğunu aktaran Veysel Can Çakır, "Mutlu ve heyecanlıyım otobüse de binmek için can atıyorum" şeklinde konuştu.

Tiyatro sonrasında duygularını anlatan öğrencilerden Emine Tat, "İlk defa tiyatro izledim, çok güzeldi, eğlenceliydi, keyifliydi" derken Burcu Kale, "Tiyatro için çok teşekkür ederim ilk defa geliyorum. Kendimi çok mutlu ve şanslı hissediyorum teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Müzikli eğlenceyi çok güzel bulduğunu dile getiren Ayşe Yılmaz da, "Çok güzel oldu, böyle müzikle dinledik çok da güzel bir gösteri vardı. Çok güzel bir gösteri oldu" diyerek sözlerini tamamladı. - MERSİN