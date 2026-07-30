Erdemli Okuma ve Ders Çalışma Merkezi’nin temeli atıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Okuma ve Ders Çalışma Merkezi'nin temeli atıldı.

Erdemli Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan yaklaşık 300 metrekare kapalı alana sahip olacak 'Erdemli Okuma ve Ders Çalışma Merkezi' için temel atma töreni düzenlendi. Modern bir kütüphane, aynı anda 100 kişinin ders çalışabileceği geniş ve ferah çalışma alanları, bunun yanı sıra 15 kişilik özel ders çalışma odaları, ücretsiz Wi-Fi ve ücretsiz kafeterya hizmeti yer alacak merkezin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Tamamlandığında öğrencilere sessiz, güvenli ve modern bir çalışma ortamı sunacak olan merkezin, ilçenin eğitim altyapısına önemli katkı sağlaması amaçlanıyor.

Temel atma töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün Erdemli'miz, çocuklarımız ve gençlerimiz için önemli bir gün. Daha önce Erdemli Belediyesi olarak buraya yaklaşık 500 metre mesafede bir ödev evi açmıştık. O açılışta, çok daha konforlu bir okuma ve ders çalışma merkezi kazandıracağımızın sözünü vermiştim. Bugün de bu sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyor, merkezimizin temelini hep birlikte atıyoruz. İnşallah açılışını da yine birlikte yapacak ve Erdemlinin ihtiyaç duyduğu bu modern okuma salonunu kıymetli öğrencilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Törene katılan Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ise, "Bu eserin yapılmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Tabi bunlar geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımız için yapılıyor. Sevindirici olan bir husus daha var üniversite çağındaki çocuklarımız da genelde böyle yerlerde ders çalışıyor. Yani her yaşa hizmet ediyor. Erdemlimize hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla dua edilerek temen atma töreni gerçekleştirildi.