Erdoğan, 4 büyük kulübün başkanlarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 Spor kulübü başkanı ve yöneticilerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Yönetim Kurulunu, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Serdal Adalı'yı, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Yönetim Kurulunu, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulunu Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme sonrası günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.