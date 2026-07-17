Erdoğan\'dan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı\'na ziyaret

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sonrasında partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi. Burada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. - İSTANBUL