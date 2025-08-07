Erdoğan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erdoğan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup

Erdoğan\'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup
07.08.2025 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında şehit ve gazi ailelerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında şehit ve gazi ailelerine hitaben bir mektup kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" kapsamında şehit ve gazi ailelerine hitaben bir mektup kaleme aldı. AK Parti teşkilatları, yaz boyunca şehit ve gazi ailelerini ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunu ulaştıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine yazdığı mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sizi ve ailenizin her bir ferdini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamberlikten sonraki en şerefli makama erişen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Şüheda yurdu bu toprakların her karışı, şehit ve gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuştur. Bugün semalarımızda Ezan-ı Muhammediler huşü ile yankılanıyorsa; ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa; 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa; bunda en büyük pay, hiç şüphesiz, şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak, devletimizin en temel vazifesidir. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik; binlerce kardeşimiz gazilikle müşerref oldu; ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yürüyor; ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Şundan emin olmanızı hassaten rica ve istirham ediyorum: Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve süfli girişimlere yer verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerimize salimen vasıl olduğumuzda önümüzde yepyeni bir sayfa açılacak; bin yıllık kardeşliğimiz yepyeni bir merhaleye ulaşacak; aramıza ekilen nifak tohumları sonsuza kadar sökülüp atılacaktır. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun, diyorum. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyor; gazilerimize hayırlı ve bereketli ömürler diliyorum. Şehit ve gazilerimizi yetiştiren anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden; şehitlerimizin emaneti olan sevgili evlatlarımızın gözlerinden öpüyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik, Politika, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erdoğan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup - Son Dakika

Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Görüntü Türkiye’den 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler Görüntü Türkiye'den! 30 yıl sonra bir ilk yaşandı, görmek için akın ettiler
Sahte diplomacının kirli geçmişi Polisler götürürken böyle seslenmiş Sahte diplomacının kirli geçmişi! Polisler götürürken böyle seslenmiş
Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı Bebeklerini çöpe atan anne ve baba 12 yıl sonra yakalandı
Trump’ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme Trump'ın verdiği sürenin dolmasına iki gün kala Putin ile kritik görüşme
Sahte psikolog “Dernek başkanıyım“ deyip halı yıkamacılardan para toplamış Sahte psikolog "Dernek başkanıyım" deyip halı yıkamacılardan para toplamış
Tüm dinlerin düşmanı Ayasofya’yı İncil ile yakmaya çalışmış Tüm dinlerin düşmanı! Ayasofya'yı İncil ile yakmaya çalışmış
Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ’’seri katil’’ ihtimalini güçlendirdi Emine 7 yıl önce kayboldu, kan donduran deliller ''seri katil'' ihtimalini güçlendirdi
Bu sene verim yüksek Van’da kayısının kilosu 300 TL’ye satılıyor Bu sene verim yüksek! Van'da kayısının kilosu 300 TL'ye satılıyor
Epstein’in gizli arşivi açıldı Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı Epstein'in gizli arşivi açıldı! Malikanedeki fotoğraf ve mektuplar ortaya saçıldı
Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı Eşinin defalarca bıçakladığı TBMM personelinin son sözleri yürek yaktı

11:05
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
10:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit ailelerine özel mektup
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup
10:26
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin’e görüşme çağrısında bulundu
Zelenski, savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısında bulundu
09:31
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar
08:02
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
10 diplomalı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan hakkındaki iddialara yanıt verdi
15:17
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye’ye mal edeceklerdi
Atatürk tişörtlü provokasyon: Olayı Türkiye'ye mal edeceklerdi
15:06
ABD’li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
ABD'li milyarder avcı, 1.5 tonluk buffalo tarafından öldürüldü
15:00
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
Melis Sezen, Jennifer Lopez konserinde kendinden geçti
14:53
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti
14:44
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
Fatih Terim yeni takımına hayırlı uğurlu olsun
14:32
Mustafa Şentop’tan Makedonya’daki üniversite iddialarına sert yanıt
Mustafa Şentop'tan Makedonya'daki üniversite iddialarına sert yanıt
14:32
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
Zamanlaması manidar: 15 yaşındaki çocuk, korucu amcasını böyle öldürdü
14:27
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 11:39:41. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan'dan Şehit ve Gazi Ailelerine Mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.