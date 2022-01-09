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Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor - Son Dakika

Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor

09.01.2022 17:25
Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak günü açılışını yapacağı tünel ve kavşak projesindeki son hazırlıklar sürüyor.

Zonguldak'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ocak günü açılışını yapacağı tünel ve kavşak projesindeki son hazırlıklar sürüyor.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Milletvekilleri Polat Türkmen, Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte, tüneller, bağlantı yolları ile Kilimli'deki yol ve diger çalışmalarda incelemelerde bulundu. Heyet ilk olarak Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri, köprü ve kavşak çalışmalarını yerinde inceledi. Ardından Kilimli ilçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerden sonra değerlendirme toplantısı yapılan programa, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, Kilimli Belediye başkanı Kamil Altun, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve ilgililer katıldı. - ZONGULDAK

Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor
Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor
Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Zonguldak, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'ı karşılayacak olan Zonguldak'ta son hazırlıklar sürüyor - Son Dakika
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