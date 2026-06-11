Erdoğan'ın Edirne ziyareti heyecan yarattı - Son Dakika
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Erdoğan'ın Edirne ziyareti heyecan yarattı

Erdoğan\'ın Edirne ziyareti heyecan yarattı
11.06.2026 16:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Selimiye Camii'nin açılışı ve yatırımların toplu açılış töreni için 12 Haziran'da Edirne'ye geliyor. Esnaf, vatandaş ve gurbetçiler büyük heyecan duyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'de restorasyon çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ile kentte tamamlanan çeşitli yatırım ve projelerin toplu açılış töreni için kente gelecek olması hem Edirne esnafında, hem vatandaşlarda, hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayıp yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerde büyük heyecan uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Haziran Cuma günü Edirne'yi ziyaret edecek. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Selimiye Camii'nin yeniden ibadete açılışı ile kentte tamamlanan çeşitli yatırım ve projelerin toplu açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Tarihi ziyaret öncesinde kentte büyük bir heyecan yaşanırken, esnaftan gurbetçilere, öğrencilerden vatandaşlara kadar birçok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmeye hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek tarihi program öncesi hummalı bir hazırlık çalışması yapılırken, hem cadde ve sokaklarda hem de Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nde son dokunuşlar yapıldı.

Esnaftan teşekkür mesajı

Selimiye Meydanı'nda yaklaşık 30 yıldır esnaflık yapan Necat Yavuz, Selimiye Camii'nin restorasyonunun şehre önemli katkılar sunduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yavuz, restorasyon sonrası turist sayısında artış yaşandığını ifade ederek, "Selimiye Camii'nin yeniden ihtişamına kavuşması hem ticaretimizi canlandırdı hem de şehrimize değer kattı. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kendilerini Edirne'de görmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Öğrenciler ve gurbetçiler de heyecanlı

Makedonya'dan gelen üniversite öğrencisi Cihat Çelik, Selimiye Camii'nin yenilenen halinden çok etkilendiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görebilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren meydanda olacağını söyledi.

Avusturya'nın Viyana kentinden izin için Türkiye'ye gelen Hülya Göğüş ise Selimiye'nin restorasyon sonrası çok daha görkemli bir görünüme kavuştuğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın açılışa katılacağını öğrenince ayrıca heyecanlandık. İnşallah biz de burada olup kendisini görme fırsatı buluruz" diye konuştu.

Eşi Mustafa Göğüş de her yıl Edirne'yi ziyaret ettiklerini belirterek yapılan çalışmaların şehrin çehresini değiştirdiğini söyledi.

Erdoğan'ı görmek için kilometrelerce yol geldiler

Enez'den Edirne'ye gelen 71 yaşındaki Hüseyin Küçükzıh, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek ve kendisini görmek için yaklaşık 200 kilometrelik yol kat ettiğini belirtti. Küçükzıh, "Cumhurbaşkanımızın Edirne'ye geleceğini duyunca hemen yola çıktık. Onu görmek ve konuşmalarını dinlemek istiyoruz. Bu heyecanı yaşamak için bir gece Edirne'de kalacağız" ifadelerini kullandı.

Almanya'dan gelen Mehmet Semerciyo da Selimiye Camii'nin yenilenen halini görmek için Edirne'ye uğradıklarını belirterek yapılan restorasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hizmetlerinden memnun olduklarını belirten Semerciyo, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. Allah uzun ömür versin" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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