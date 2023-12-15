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Ereğli Belediyesi, işitme cihazını mazgala düşüren yaşlı adama yardım etti - Son Dakika
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Ereğli Belediyesi, işitme cihazını mazgala düşüren yaşlı adama yardım etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işitme cihazını mazgala düşüren yaşlı adamın imdadına Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti. Belediye ekipleri, mazgalı kaldırarak içinde arama yaparak cihazı buldu ve sahibine teslim etti.

Ereğli Belediyesi, işitme cihazını mazgala düşüren yaşlı adama yardım etti
15.12.2023 - 21:55,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde işitme cihazını mazgala düşüren yaşlı adamın imdadına Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Kdz. Ereğli ilçesi halk pazarında Davut Yılmaz isimli vatandaş; işitme cihazını mazgalın içine düşürdü. Kaybettiği cihazını aramaya başlayan Yılmaz, Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelinden yardım istedi. Önce bir süre çevrede arama yapan ekipler ardından mazgalı kaldırarak içinde arama yaptı. Cihazı bulan Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Şener Adıyaman, kanaldan aldığı cihazı Davut Yılmaz'a teslim etti. İşitme cihazını görünce büyük mutluluk yaşayan Yılmaz, "Belediye ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Eğer ki kulaklığını bulamasaydım çok üzülürdüm. Bu kulaklığın bedeli çok yüksekmiş. Bir daha alma şansı yoktu. Allah Karadeniz Ereğli Belediyesi'nden bin kere razı olsun. Allah buradaki yardım eden temizlikçi arkadaştan ve zabıta arkadaşlara tek tek teşekkürediyorum" dedi.

Temizlik işleri personeli Şener Adıyaman ise Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek kanaldan aldığı cihazı Davut Yılmaz'ateslimetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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