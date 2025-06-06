Ereğli Belediyesi\'nde Birlik ve Dayanışma Bayramlaşması

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kdz. Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli, bayramlaşma programında bir araya geldi. Bayram coşkusunun hep birlikte yaşandığı etkinlikte samimi ve sıcak anlar yaşandı.

Temizlik İşleri Müdürü Koray Sivrikaya'nın öncülüğünde gerçekleşen bayramlaşma programında, Sivrikaya tüm personele sağlıklı, huzurlu ve aileleriyle birlikte mutlu bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, çalışanlar arasında dayanışma ve birlik mesajları öne çıktı. Etkinlikte "Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle" mesajı da paylaşıldı. - ZONGULDAK