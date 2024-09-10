Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara\'da hizmet odaklı temaslarına devam ediyor

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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara'da hizmet odaklı olarak temaslarına devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelen Başkan Şenol Dinç, "Amacımız, gayemiz Erenler'imize kalıcı hizmet ve yatırımlar kazandırabilmek. Bu amaç ve uğurda çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, göreve geldiği ilk gündem itibaren Bakanlıklar başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile temas halinde olarak, Erenler ilçesinde gerçekleştirmek istedikleri proje ve yatırımlar üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Ankara'da temaslarda bulunan ve devamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelen Başkan Şenol Dinç, "Başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere üniversite, ağız ve diş sağlığı hastanesi gibi birçok yatırım ve projenin takibini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Şenol Dinç, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile bir araya geldik. Genel Başkanımızla sık sık bir araya geliyor, Erenler'imizde hayata geçirmek istediğimiz proje ve yatırımlar üzerine görüşüyoruz. Sayın Genel Başkanımıza ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Başkan Şenol Dinç, "Erenler'imiz için projelerimiz, çalışmalarımız ve hayallerimiz var. Amacımız, gayemiz Erenler'imize kalıcı hizmet ve yatırımlar kazandırabilmek. Allah'ın izniyle de hepsini güzel ilçemize ve aziz vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu amaç ve uğurda çok çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA