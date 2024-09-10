Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara'da hizmet odaklı temaslarına devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara'da hizmet odaklı temaslarına devam ediyor

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara\'da hizmet odaklı temaslarına devam ediyor

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Ankara'da Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelerek Erenler'e kalıcı hizmet ve yatırımlar kazandırma amacını sürdürdüklerini belirtti.

10.09.2024 12:51  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara'da hizmet odaklı olarak temaslarına devam ediyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelen Başkan Şenol Dinç, "Amacımız, gayemiz Erenler'imize kalıcı hizmet ve yatırımlar kazandırabilmek. Bu amaç ve uğurda çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, göreve geldiği ilk gündem itibaren Bakanlıklar başta olmak üzere kurum ve kuruluşlar ile temas halinde olarak, Erenler ilçesinde gerçekleştirmek istedikleri proje ve yatırımlar üzerine görüşmelerini sürdürüyor. Ankara'da temaslarda bulunan ve devamında Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelen Başkan Şenol Dinç, "Başta kentsel dönüşüm projeleri olmak üzere üniversite, ağız ve diş sağlığı hastanesi gibi birçok yatırım ve projenin takibini sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Şenol Dinç, "Gerçekleştirdiğimiz ziyaretler kapsamında Büyük Birlik Partimizin Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici ile bir araya geldik. Genel Başkanımızla sık sık bir araya geliyor, Erenler'imizde hayata geçirmek istediğimiz proje ve yatırımlar üzerine görüşüyoruz. Sayın Genel Başkanımıza ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Başkan Şenol Dinç, "Erenler'imiz için projelerimiz, çalışmalarımız ve hayallerimiz var. Amacımız, gayemiz Erenler'imize kalıcı hizmet ve yatırımlar kazandırabilmek. Allah'ın izniyle de hepsini güzel ilçemize ve aziz vatandaşlarımıza kazandıracağız. Bu amaç ve uğurda çok çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Şenol Dinç, Belediye, Politika, Erenler, Güncel, Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara'da hizmet odaklı temaslarına devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Narin’in babası amcası Salim Güran mı DNA testinin sonuçları çıktı iddiası Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası
12:16 Aileye neden başsağlığı dilemedi Bakan Yerlikaya’dan manidar yanıt Aileye neden başsağlığı dilemedi? Bakan Yerlikaya'dan manidar yanıt
11:45 Sevda Demirel, Narin’in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı Tepkiler çığ gibi Sevda Demirel, Narin'in ölümü sonrası şeriat çağrısı yaptı! Tepkiler çığ gibi
11:40 Narin Güran neden öldürüldü Ortada 3 büyük şüphe var Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
11:40 Şişli’de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti Şişli'de korkunç kaza: Polis aracının çarptığı kadın hayatını kaybetti
23:58 1 yıl hapis yatmıştı Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye’ye karşı sahaya çıktı 1 yıl hapis yatmıştı! Pedofili suçlusu Gylfi Sigurdsson, Türkiye'ye karşı sahaya çıktı
23:29 İzmir’de Kerem’in gecesi A Milli Takımımız, İzlanda’yı 3-1 mağlup etti İzmir'de Kerem'in gecesi! A Milli Takımımız, İzlanda'yı 3-1 mağlup etti
23:19 Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti Kanserle boğuşan Galler Prensesi Kate Middleton güzel haberi verdi: Sonunda bitti
22:33 Amcadan, ’’Narin’in babası mısınız’’ sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey Amcadan, ''Narin'in babası mısınız?'' sorusuna yanıt: Yok öyle bir şey
22:23 Ancelotti için bomba iddia Arda Güler bu habere çok sevinecek Ancelotti için bomba iddia! Arda Güler bu habere çok sevinecek
22:11 Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı Türkiye fiyatı cep yakıyor Apple, iPhone 16 modellerini tanıttı! Türkiye fiyatı cep yakıyor
21:52 Narin’in akrabalarından tehdit ’’Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor’’ Narin'in akrabalarından tehdit! ''Aslında bizim seni öldürmemiz gerekiyor''
21:34 Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor İşte çalıştıracağı takım Zinedine Zidane sahalara geri dönüyor! İşte çalıştıracağı takım
20:43 Narin Güran’ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 15:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç Ankara'da hizmet odaklı temaslarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement