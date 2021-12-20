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Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark oluşturuyor - Son Dakika

Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark oluşturuyor

20.12.2021 16:17
Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark oluşturuyor

Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezi (ERAKOM), 2021 yılında toplam 907 vatandaşa danışmanlık desteği verdi.

Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezi (ERAKOM), 2021 yılında toplam 907 vatandaşa danışmanlık desteği verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, "Bizler her anlamda vatandaşın yanında olmaya devam ediyoruz. Farklı bir hizmet olarak ERAKOM birimimiz, vatandaşımızın dertlerini dinleyerek onlara çare olmaya ve danışmanlık vermeye devam ediyor" dedi.

Erenler Belediyesi tarafından 2019 yılında aktif olarak hizmet vermeye başlayan ERAKOM birimi, Çocuk Danışmanlık, Bireysel Danışmanlık, Kadınlara yönelik Psikolojik Destek ve Aile Danışmanlığı olmak üzere 4 ana konu üzerinde hizmetlerine devam ediyor. 422 adet çocuğa Çocuk Danışmanlık, 234 vatandaşa bireysel danışmanlık, 251 kadına psikolojik destek ve 16 aileye danışmanlık olmak üzere 907 vatandaşa danışmanlık veren birimle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, sosyal hizmetlerin önemine değindi.

Belediyeciliğin önemli ayaklarından birinin de sosyal hizmetlerdeki verilen hizmetler olduğunu aktaran Başkan Fevzi Kılıç, "Belediyecilik anlamında yapılması elzem işler olarak hep altyapı ve üstyapı çalışmaları ve yatırımları göze çarpmaktadır. Fakat belediyeciliğin önemli ayaklarından biri de sosyal hizmetlerdeki verdiğimiz hizmetlerdir. Bu anlamda da ERAKOM birimimiz vatandaşımızın dertlerini dinleyerek onlara çare olmaya ve danışmanlık vermeye devam ediyor. Belediye binamız içerisinde sunduğumuz danışmanlık hizmetiyle özellikle kadınlarımız ve çocuklarımız için ayrı bir çaba sarf ediyoruz. Bizde öncelik her zaman kadın ve çocuklar. Bu sebeple, okul öncesi olgunluk testi olarak bilinen Metropolitan testiyle çocuklarımızın okula hazır olup olmadığını ailelere söyleyebiliyoruz. Böylelikle 'çocuğum okula hazır mı? Okula göndermek için yaşı ufak mı?' gibi sorulardan oluşan stresi yaşayan ailelerin rahatlamasını sağlıyoruz. Bir de kadınlarımıza yönelik hizmetlerde, ERAKOM birimimiz oldukça hassas davranıyor. Zaten danışmanlık veren personelimizin de kadın olması hasebiyle bu noktada daha rahat hizmet verebilmekteyiz. Vatandaşımızın ERAKOM hizmetinden faydalanmaları oldukça basit ve ücretsiz. Tek yapmaları gereken 444 25 54 numarasını arayarak randevu oluşturmaları. Sosyoloğumuz vatandaşlarımıza dönüş yaparak ilgili gün ve saati bildirecektir. Vatandaşlarımızın 2022 yılında da bu hizmetimizden yoğun faydalanmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark oluşturuyor

Fevzi Kılıç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erenler Belediyesi ERAKOM hizmetleri ile fark oluşturuyor - Son Dakika


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