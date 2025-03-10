Erenler Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Fırın ve Market Denetimleri

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde marketlerde ve fırınlar da fiyat-etiket, son kullanma tarihi, hijyen ve gramaj denetimlerini sıkı şekilde sürdürüyor.

Erenler Belediyesi zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşların güvenle alışveriş yapabileceği bir ortam ve sağlıklı gıda tüketimine ulaşmasını sağlamak amaçlanıyor. Zabıta Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz periyodik olarak denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerimiz market ve fırın denetimlerinde hassas şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor" dedi.

Denetimler hakkında bilgi veren Başkan Şenol Dinç, "Amacımız ve gayemiz vatandaşlarımızın haklarını korumak. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz periyodik olarak denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz market ve fırın denetimlerinde hassas şekilde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hemşehrilerimiz için denetimlerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. - SAKARYA