Erenler'de Yeni Çarşamba Kumaş Pazarı Kuruluyor
Yerel

Erenler'de Yeni Çarşamba Kumaş Pazarı Kuruluyor

Erenler\'de Yeni Çarşamba Kumaş Pazarı Kuruluyor
15.09.2025 10:03  Güncelleme: 10:05
Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Çarşamba Kumaş Pazarının 17 Eylül'den itibaren yeni yerinde kurulacağını duyurdu. Yeni pazar alanı, trafik sıkıntılarını azaltacak ve çevredeki okullar ile evlere erişimi kolaylaştıracak.

Çarşamba Kumaş Pazarının 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren kurulacağı Nilüfer ve 1139 no'lu caddelerde incelemelerde bulunan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Hazırlıklarımız mevcut pazardaki gibi çevredeki evlerin ve okulların giriş çıkışlarının kapanmaması, caddelerin geniş olmasından dolayı trafik yükünün minimum düzeyde olması, her noktaya erişim ve otopark açısından daha avantajlı bir pazar alanı oluşması ve alternatif güzergahların olması için" dedi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Çarşamba Kumaş Pazarının 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren kurulacağı Nilüfer ve 1139 no'lu caddelerde incelemelerde bulundu. Başkan Şenol Dinç, alanda çalışmaların büyük ölçüde tamamladığını vurguladı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Şenol Dinç, "Kıymetli hemşehrilerim, geçtiğimiz yıl Çarşamba Pazarı ile ilgili sizlerden gelen şikayetlerin ardından meclisimizde bulunan tüm partilerin temsilcilerinin olduğu bir komisyon kurarak şikayetlerin ve taleplerin incelenmesini talep ettik. Komisyon üyeleri; uzun süre konu üzerinde incelemelerin ve pazarın kurulduğu alanda oturan vatandaşlar, Pazar esnafı ve müşterilerle birebir görüşmeler ve istişareler yapıldı, bölge trafik ve otopark gibi konular bakımından detaylıca inceledi" diye konuştu.

Başkan Şenol Dinç, "Bu incelemelerin ardından; Çarşamba Pazarının kurulduğu gün binlerce aracın otopark olarak kullandığı alanda yer sahipleri tarafından inşaat yapımına başlanması, ambulans ve itfaiye araçlarının alternatif güzergahı olmaması, o bölgede bulunan engelli okullarına olmak üzere okullara ulaşım zorluğu yaşanması, bölgede pazarın kurulduğu gün oluşan aşırı trafik sıkıntısı, konut giriş-çıkışlarında ciddi sıkıntılar yaşanması, pazar esnafının kamyon vb. araçları için alanın yetersiz gelmesi gibi sonuçlar sebebiyle Çarşamba Pazarımızın Kumaş Kısmı hazırlıklarımızı tamamlanmasıyla birlikte 17 Eylül Çarşamba gününden itibaren yeni yeri Nilüfer ve 1139 no'lu caddelerde kurulacak" şeklinde konuştu.

Başkan Dinç, "Pazar yerimizde tezgah alanları, tente bağlama direkleri ve yan yollar, lavabo ve mescitler, zabıta kontrol noktaları, vatandaş ve esnaf otoparkları çalışmaları tamamlandı. Aynı zamanda 17 Eylül günüde 2 minibüsümüz 2 farklı noktadan ring seferleri yapacak. Hazırlıklarımız mevcuttaki pazardaki gibi çevredeki evlerin, okulların doğrudan etkilenmeyeceği, evlere ve okullara giriş çıkışların kapanmayacağı, caddelerin geniş olmasından dolayı trafik yükünün minimum düzeyde olacağı, her noktaya erişim ve otopark açısından daha avantajlı bir pazar alanı oluşması için. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Son Dakika Yerel Erenler'de Yeni Çarşamba Kumaş Pazarı Kuruluyor - Son Dakika

