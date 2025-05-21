Öğrencilerden Büyük Tiyatro Başarısı - Son Dakika
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Yerel

Öğrencilerden Büyük Tiyatro Başarısı

21.05.2025 19:14
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Sinop'un Erfelek ilçesindeki Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, İngilizce olarak sahnelenen 'Romeo ve Juliet' tiyatro oyunu ile izleyicilerden büyük takdir topladı. 25 öğrencinin rol aldığı etkinlik, öğretmen Nermin Çakman'ın liderliğinde, aylardır süren hazırlıkların ardından Erfelek Sinema Salonu’nda sergilendi. Öğrenciler projeye gönüllü katılırken, etkinlik sonunda başarı belgeleri dağıtıldı.

Lise öğrencilerinden İngilizce oyun

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde Şehit Özkan Çelikkaya Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından İngilizce olarak sahnelenen "Romeo ve Juliet" tiyatro oyunu izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İngilizce Öğretmeni Nermin Çakman'ın öncülüğünde 25 öğrencinin rol aldığı oyun, Erfelek Sinema Salonu'nda sahnelendi. Aylardır süren hazırlık sürecinin ardından izleyiciyle buluşan tiyatro gösterisi, izleyenlerden tam not aldı.

Tiyatro sonrası açıklamalarda bulunan İngilizce Öğretmeni Nermin Çakman, projede yer alan öğrencilerin tamamen gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Ekim ayında bu tiyatroyu yapmaya karar verdik. Öğrencilerime sundum ve hepsi gönüllü olarak kabul etti. Hiçbirini 'not alacaksınız' diyerek yönlendirmedim. Amacım İngilizceye karşı olan önyargıyı kırmak, öğrencilerime farklı bir bakış açısı kazandırmak ve somut bir uygulamayla dili öğretmekti. Bugün sergiledikleri performansla bunu başardık" dedi.

Oyunda 'Dadı' karakterini canlandıran öğrenci Yaren Nurper Çetinkaya ise ilk başta İngilizce olması nedeniyle çekindiklerini belirterek, "Fakat karakteri benimsedim ve hazırlık sürecinde kendimi keşfettim. İngilizcem gelişti, öğretmenimize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'Romeo' karakterine hayat veren öğrenci Berat Efe Diken ise yabancı dili ve tiyatro tecrübesi olmadığını dile getirerek, "Başta istemesek de zamanla içimize sindi. Ezberlerimizi yaparak İngilizcemizi geliştirdik. Güzel bir deneyim oldu" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Yüksel ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Cebeci tarafından öğretmen ve öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Erfelek, Sinema, Kültür, Sanat, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilerden Büyük Tiyatro Başarısı - Son Dakika

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