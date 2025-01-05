Ergan Dağı'nda Kayak Keyfi

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Ergan'da hafta sonu kayak heyecanı

ERZİNCAN - Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezinde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Vatandaşlar göl manzaralı tesislerde kayak, snowboard ve manzaranın keyfini çıkardı. Özellikle hafta sonları Erzincan ve çevre illerden gelen kayak severleri ağırlayan kayak merkezi, doğasıyla ziyaretçilerine güzel manzara eşliğinde kayak yapma imkanı sunuyor. Kayak yapmayanlar ise aileleriyle birlikte Ardıçlı Gölü manzarasının tadını çıkardı.

Kayak severler pist olarak Ergan'ın çok güzel olduğunu, tanıtımının daha fazla yapılması gerektiğini belirterek kayak severleri Ergan'a davet ettiler.