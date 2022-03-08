Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi - Son Dakika
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Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi

08.03.2022 09:59
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Sökündüzü köyünde yaşayan kadınlara gönüllüler, sürpriz yaparak çeşitli hediyelerle günlerini kutladı.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Sökündüzü köyünde yaşayan kadınlara gönüllüler, sürpriz yaparak çeşitli hediyelerle günlerini kutladı.

Yusuf Tümay isimli vatandaş ve arkadaşları Ergani ilçesi Sökendüzü köyünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında köyde ve mezrada yaşayan kadınlar için özel bir sürpriz düzenledi. Tümay ve arkadaşları, gül, pasta ve çeşitli hediyeler ile köyde yaşayan kadınların kadınlar gününü kutladı. Hediyeler karşısında şaşkınlıklarını gizlemeye çalışan kadınlar, hayatların da ilk defa sürprizle karşılaştıklarını, ilk defa çiçek aldıklarını belirtti.

'Kadın insan bizler ise insanoğluyuz' diyen Tümay, kadın elinin değdiği her şey güzelleşeceğini söyledi. Tümay, "Cinsiyete dair kalıp yargıları ortadan kaldırmak ve kadını bir mülk olarak görmeyi reddetmemiz gerekir. Dünya kadınlarla en güzel, şeklini alır. Çünkü buralar da güneşten önce kadınlar uyanır" dedi. - DİYARBAKIR

Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi
Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi

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Dünya Kadınlar Günü, Diyarbakır, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erganili kadınlara 8 Mart sürprizi - Son Dakika


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