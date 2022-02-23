Erişilebilirlik artık daha görünür - Son Dakika
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Erişilebilirlik artık daha görünür

23.02.2022 10:44
Erişilebilirlik artık daha görünür

Erişilebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılmak üzere Erişilebilirlik Logosu belirledi.

Erişilebilirlik uygulamalarının yaygınlaştırılması için görünürlüğünün artırılması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni bir adım atarak ülkemizde kullanılmak üzere Erişilebilirlik Logosu belirledi.

Kütahya Belediyesi hizmet binasına erişilebilirlik logosu Vali Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından asıldı.

Kütahya'da erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan 71 kurum ve kuruluştan birisi olan Kütahya Belediyesi, erişilebilirlik logosunu ve bayrağını hizmet binasına, Hezar Dinari Kültür Merkezine astı.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Ali Çelik ile birlikte, 'Belediye Hizmet Binası'na Erişilebilirlik Logosu'nu astı. Törende konuşan Vali Çelik, Kütahya'nın Türkiye'de erişilebilirlik denetimleri açısından ikinci sırada yer aldığını ifade etti.

Kütahya'da 71 kurum ve kuruluşun erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandığını ifade eden Vali Çelik, "Kütahya Belediyesi hizmet binası, Hezar Dinari Kültür Merkezi ve caddelerle erişilebilirlik belgesi almaya hak kazandı. Erişilebilirlik belgesinin logosunu ve bayrakları bugün Belediye Başkanımız ile birlikte Belediye binamıza taktık. Emeği geçen Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık'a ve diğer kamu kuruluşlarımızın müdürlerine teşekkür ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Erişilebilirlik artık daha görünür

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Başkan Işık'tan beyaz baston Başkan Işık'tan beyaz baston

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kütahya Belediyesi, Alim Işık, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erişilebilirlik artık daha görünür - Son Dakika


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