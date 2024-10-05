Erkan Toy'un Çukur Videosu Sosyal Medyada Patladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Erkan Toy'un Çukur Videosu Sosyal Medyada Patladı

Erkan Toy\'un Çukur Videosu Sosyal Medyada Patladı

İskenderun'da sosyal medya fenomeni Erkan Toy'un yoldaki çukura dikkat çektiği video, milyonlarca görüntüleme aldı. Mizahi yaklaşımıyla gündelik sorunlara dikkat çekmeye çalışan Toy, dikkat çektiği çukurun belediye ekipleri tarafından kapatıldığını belirtti.

05.10.2024 09:22  Güncelleme: 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya fenomeni Erkan Toy'un yoldaki çukura dikkat çekmek için çektiği görüntü sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan ve sosyal medyada 'Erkan abi' ismiyle bilinen Erkan Toy, yaşamını Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürdürüyor. Gündelik yaşantısındaki sorunlara ve yaşanmışlıklara dikkat çeken Toy'un son günlerde İskenderun ilçesinde çektiği bir videoysa milyonlarca kez izlendi. Yoldaki çukura dikkat çekmek isteyen Toy'un yolda yürüdüğü esnada mizah amaçlı çukura düştüğü anlar bir çok vatandaş tarafından da gerçek olarak düşünüldü. Toy'un ilgi çektiği çukursa İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

Gündelik hayattaki sorunlara çektiği videolarla dikkat çektiğini dile getiren 46 yaşındaki Erkan Toy, "Bir deprem oldu, Allah rahmet eylesin ölenlerimiz ve yaralılarımız oldu. Ben sosyal medyaya atıldığımda toplumdaki sorunlara dikkat çekmek istedim. Çukur ve su vardı trajikomik bir olay yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz, ben ne yapıyorum biraz tuz döküyorum ve farklı bir açıdan bakıyorum. Gülüyoruz, eğleniyoruz ve günlük hayattaki sorunlara dikkat çekiyoruz. Elimden geldiğince sorunları yetkililerimiz görsün, duysun ve bilsinler diye sorunlara dikkat çekiyorum. Beni siyaset ilgilendirmez sorun varsa çekiyorum, sayfamda biraz da yüksek takipçim olduğundan ötürü hani biraz daha ön plana çıkıyor" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sosyal Medya, İskenderun, Güncel, Yerel, Yaşam, Medya, hatay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erkan Toy'un Çukur Videosu Sosyal Medyada Patladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:14 Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM, 8 Ekim Salı günü İsrail tehdidi için toplanacak
09:45 Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya’nın yaptığı paylaşım tepki çekti Türkiye, kan donduran iki olayla sarsılırken Bakan Yerlikaya'nın yaptığı paylaşım tepki çekti
08:07 Meteoroloji tarih vererek uyardı Yağmur bu kez fena geliyor Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
19:29 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş
14:19 Pakistan’da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı Pakistan'da düğün davetlilerini taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı: 7 ölü, 37 yaralı
14:11 Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü Bebeği dudağından öpüp kaydetti, görüntüyü izleyenler ikiye bölündü
14:10 Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi Öğrencisi ile yol kenarında yarı çıplak yakalanan kadın öğretmen, hayatının altüst olduğunu söyledi
14:09 Herkes bunu konuşuyor Galatasaray’a gol atan futbolcu market çalışanı mı Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
14:05 Şarkıcı Ferdi Tayfur’un damadı gözaltına alındı Şarkıcı Ferdi Tayfur'un damadı gözaltına alındı
13:57 Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı Hamaney cuma hutbesine Dragunov keskin nişancı tüfeyle çıktı
13:46 Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var Rapçi Diddy ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor, şimdi de gizli seks partisinde adı açıklanmayan bir ünlü var
13:05 İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi İstanbul ünlü otel zinciri ekonomik sıkıntılar nedeniyle 3 noktada kepenk indirdi
12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2024 10:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Erkan Toy'un Çukur Videosu Sosyal Medyada Patladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement