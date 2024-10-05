Erkan Toy\'un Çukur Videosu Sosyal Medyada Patladı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde sosyal medya fenomeni Erkan Toy'un yoldaki çukura dikkat çekmek için çektiği görüntü sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Sosyal medyada binlerce takipçisi bulunan ve sosyal medyada 'Erkan abi' ismiyle bilinen Erkan Toy, yaşamını Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürdürüyor. Gündelik yaşantısındaki sorunlara ve yaşanmışlıklara dikkat çeken Toy'un son günlerde İskenderun ilçesinde çektiği bir videoysa milyonlarca kez izlendi. Yoldaki çukura dikkat çekmek isteyen Toy'un yolda yürüdüğü esnada mizah amaçlı çukura düştüğü anlar bir çok vatandaş tarafından da gerçek olarak düşünüldü. Toy'un ilgi çektiği çukursa İskenderun Belediyesi ekipleri tarafından kapatıldı.

Gündelik hayattaki sorunlara çektiği videolarla dikkat çektiğini dile getiren 46 yaşındaki Erkan Toy, "Bir deprem oldu, Allah rahmet eylesin ölenlerimiz ve yaralılarımız oldu. Ben sosyal medyaya atıldığımda toplumdaki sorunlara dikkat çekmek istedim. Çukur ve su vardı trajikomik bir olay yani. Ağlanacak halimize gülüyoruz, ben ne yapıyorum biraz tuz döküyorum ve farklı bir açıdan bakıyorum. Gülüyoruz, eğleniyoruz ve günlük hayattaki sorunlara dikkat çekiyoruz. Elimden geldiğince sorunları yetkililerimiz görsün, duysun ve bilsinler diye sorunlara dikkat çekiyorum. Beni siyaset ilgilendirmez sorun varsa çekiyorum, sayfamda biraz da yüksek takipçim olduğundan ötürü hani biraz daha ön plana çıkıyor" dedi. - HATAY